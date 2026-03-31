韓女團ALICE前隊長當媽了！閃嫁大15歲富商退圈2年 生女近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓偶像金昭喜以女團「ALICE」（前身ELRIS）隊長出道，事業正起步時，卻於2024年突然宣布嫁給大15歲企業家並退出演藝圈。時隔近2年，金昭喜首度公開近況，證實已平安生下女兒，並分享一家3口的生活照片，引發粉絲關注。

金昭喜證實已平安生下女兒。（翻攝自IG）

26歲金昭喜2017年在《K-pop Star 6》拿下亞軍後受到矚目，同年以女團隊長身分出道，並逐漸跨足戲劇領域發展，沒想到正當她的演藝事業持續上升時，突然於2024年宣布，將與大15歲的圈外企業家結婚，並在合約結束後正式退出演藝圈，當時消息曝光一度掀起討論。

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金昭喜以「ALICE」隊長身分出道，如今已退圈升格當媽。（翻攝自IG）

時隔近2年，金昭喜昨（30日）透過社群分享近況，坦言這段時間一直低調收藏屬於家庭的珍貴回憶，她也感性表示：「這些是我非常珍惜、一直低調收藏的全部，是我的寶物。就算再重來一次，我還是會選擇和老公結婚，當女兒的媽媽，我愛我的家人。」字句流露對家庭生活的滿足。

金昭喜公開一家3口的幸福生活照。（翻攝自IG）

同時，金昭喜也公開懷孕與生產過程，曬出從孕期到生產、再到產後與老公及女兒相處的照片，畫面中可見她挺著孕肚的模樣，以及在醫院抱著剛出生嬰兒的畫面，一家3口氣氛溫馨，雖然她已退出演藝圈，但近況曝光後，仍引來不少粉絲留言祝福。

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