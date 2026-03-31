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娛樂 日韓

86歲黛薇夫人慘了！涉施暴2女員工「丟香檳杯、拳打腳踢」 東京地檢署正式起訴

〔記者邱奕欽／台北報導〕86歲日本社交名媛「黛薇夫人」近來深陷施暴爭議！她遭控先後對經紀公司2名女員工動粗，包括丟擲香檳杯與餐具、拳打腳踢等行為。東京地檢署已於30日就2起案件正式起訴，案件將進入刑事審判程序，但黛薇夫人方面仍全面否認相關指控。

「黛薇夫人」遭控先後對經紀公司2名女員工動粗。（翻攝自X）「黛薇夫人」遭控先後對經紀公司2名女員工動粗。（翻攝自X）

黛薇夫人曾是印尼前總統蘇卡諾的第4任妻子，長年活躍於日本演藝與社交圈，日媒指出她去年2月在東京澀谷區一間餐廳內，與經紀公司女員工討論政治活動與演藝規劃時，當場爆發爭執涉嫌丟擲香檳杯與餐具，於去年4月遭警方函送偵辦。

同年10月，黛薇夫人又遭控在澀谷區一間動物醫院內，對時任女經紀人拳打腳踢，傷勢約需2週復原，案件原朝傷害罪方向偵辦，爾後改以暴行罪處理，並於今年1月再度遭函送。

東京地檢署30日就2起施暴案正式起訴黛薇夫人，後續將進入刑事審判程序。不過，面對外界指控，黛薇夫人的經紀公司今年1月曾發表聲明，強調所謂「毆打」與「踢踹」導致受傷的說法完全不是事實，全面否認相關指控。

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