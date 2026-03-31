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娛樂 亞洲

（專訪）Dylan闖泰娛創無限娛樂！當翻譯遭網暴罹恐慌症 苦學泰文13年繼續精進

Dylan在33歲那一年創立無限娛樂，事業版圖擴及台灣、泰國等地。（記者王文麟攝）Dylan在33歲那一年創立無限娛樂，事業版圖擴及台灣、泰國等地。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕在泰星記者會、見面會上，時常能夠見到Dylan的身影，不過令人不解的是，身為無限娛樂創辦人的他，為何還需要拋頭露面，親自擔任翻譯？他無奈坦言其實是找不到人接。

WilliamEst見面會上，也能看到Dylan、阿娟一搭一唱。（無限娛樂提供）WilliamEst見面會上，也能看到Dylan、阿娟一搭一唱。（無限娛樂提供）

Dylan一開始是走韓線，也就是經營韓星這一塊，後來與同行鬧翻，選擇走泰國線徹底與對方分道揚鑣，為此整整學了一年的泰文，全部打掉重練，重新出發。

雖然說得輕鬆，不過中間辛苦恐怕只有他自己最了解，Dylan也沒有辜負自己的努力，33歲那年就自立門戶，創立了「無限娛樂」，近3年來辦了多場粉絲見面會，包括《佳期如許》的GreatInn、《千星傳說》的EarthMix、《心跳節拍》的WilliamEst、《不曾遺忘的暮色》的JimmySea等等。

JimmySea來台，圈粉了一大票記者。（記者陳奕全）JimmySea來台，圈粉了一大票記者。（記者陳奕全）

大大小小的事情都得親力親為之外，記者好奇為何身為老闆的他必須親自下海擔任翻譯？Dylan無奈透露，其實並非不找專業翻譯，而是找不到人，「我們被拒絕很多次」、「沒有人敢承擔這個責任」，原來翻譯是個高風險行業，翻不好、沒翻到、翻得不夠順，下台就等著接受粉絲的砲火。

記者們眼中的Dylan細心又周到，聽到他發出泰星活動的採訪邀請，總是二話不說答應。（記者王文麟攝）記者們眼中的Dylan細心又周到，聽到他發出泰星活動的採訪邀請，總是二話不說答應。（記者王文麟攝）

Dylan坦言，下台第一件事情就是詢問工作人員自己翻得如何，得知有幾次失誤之後，一想到要面對粉絲，又開始緊張、焦慮。2024年底，Dylan好幾次在舞台上突然喘不過氣、眼前發黑，在翻譯過程中突然轉身，都是因為感到不適。有護理背景的同事要他一定要去看醫生，結果發現罹患了恐慌症以及暈眩症。

Dylan不諱言，擔任泰星的翻譯壓力不小，圖為Joong Dunk見面會。（無限娛樂提供）Dylan不諱言，擔任泰星的翻譯壓力不小，圖為Joong Dunk見面會。（無限娛樂提供）

在Gulf（右）的見面會上，Dylan（中）也能做好藝人與主持人阿娟之間的橋樑。（無限娛樂提供）在Gulf（右）的見面會上，Dylan（中）也能做好藝人與主持人阿娟之間的橋樑。（無限娛樂提供）

在生病之後，他一度退出第一線，僅擔任協辦，確實減輕了不少壓力。不過自我要求高的Dylan，反省自己並沒有達到粉絲心中的標準，因此已經會講泰文13年的他，還是決定要找泰文老師學習，繼續精進自己的語言能力。

Dylan稱經紀公司的認可，是他成就感的來源。（記者王文麟攝）Dylan稱經紀公司的認可，是他成就感的來源。（記者王文麟攝）

當然並非全是罵聲，Dylan稱藝人公司的認可是他成就感的來源，「在我下來的時候，台長會給我鼓勵說做得很好、沒有任何問題的時候，至少我做的是不會讓藝人不舒服。」他也感謝粉絲們的認可，如今學習放寬心，虛心接受批評，繼續為台灣粉絲帶來更多好看的泰星演出。

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