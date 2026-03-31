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娛樂 最新消息

台灣原創動畫之光！《芽芽樂團》入圍法國安錫動畫影展

《芽芽樂團 YaYa’s Band》入圍法國安錫動畫影展。（連想動畫提供）《芽芽樂團 YaYa’s Band》入圍法國安錫動畫影展。（連想動畫提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣原創學齡前動畫影集《芽芽樂團 YaYa’s Band》正式入圍法國安錫動畫影展Annecy International Animation Film Festival 「TV Films Competition」 競賽單元。安錫動畫影展是世界四大動畫影展之首，也是全球歷史最悠久、規模最大且最具指標性的動畫影展，享有 「動畫界坎城影展」 之美譽，其競賽單元向來被視為國際動畫創作的重要舞台。

《芽芽樂團 YaYa’s Band》以音樂作為敘事核心，透過旋律、節奏與和聲推動角色互動與情感發展。（連想動畫提供）《芽芽樂團 YaYa’s Band》以音樂作為敘事核心，透過旋律、節奏與和聲推動角色互動與情感發展。（連想動畫提供）

《芽芽樂團 YaYa’s Band》由連想有限公司製作，是一部為3至6歲兒童打造的無對白音樂動畫影集，作品以音樂作為敘事核心，透過旋律、節奏與和聲推動角色互動與情感發展，打造跨語言、跨文化皆可理解的觀看體驗。

《芽芽樂團 YaYa’s Band》以音樂作為溝通方式、充滿想像的奇幻世界。（連想動畫提供）《芽芽樂團 YaYa’s Band》以音樂作為溝通方式、充滿想像的奇幻世界。（連想動畫提供）

除了本次入圍安錫電視競賽單元，《芽芽樂團 YaYa’s Band》也在近期入圍德國慕尼黑兒少影展（Prix Jeunesse International），顯示其在動畫創作層面與兒童內容專業領域與皆獲國際高度肯定。

《芽芽樂團 YaYa’s Band》在近期入圍德國慕尼黑兒少影展。（連想動畫提供）《芽芽樂團 YaYa’s Band》在近期入圍德國慕尼黑兒少影展。（連想動畫提供）

創作團隊表示：「孩子在理解語言之前，就能理解音樂。我們希望創作一個以音樂作為溝通方式、充滿想像的奇幻世界，讓不同文化背景的孩子都能自然投入故事。」

《芽芽樂團 YaYa’s Band》是一部為 3至6歲兒童打造的無對白音樂動畫影集。（連想動畫提供）《芽芽樂團 YaYa’s Band》是一部為 3至6歲兒童打造的無對白音樂動畫影集。（連想動畫提供）

《芽芽樂團 YaYa’s Band》第一季13集已完成，將於六月前往法國安錫動畫影展季市場展，積極展開國際播出與合作洽談。目前連想有限公司已開始籌備第二、三季製作，希望可以順利接續啟動。安錫動畫影展將於2026年6月21日至27日於法國安錫舉行。

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