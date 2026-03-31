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娛樂 最新消息

（專訪）楊一展談大體捐贈卻未簽署...曝卡關原因 楊銘威突喊「我的肝可以捐」笑翻全場

〔記者李紹綾／專訪〕楊一展、楊銘威在大愛劇《以身相許》推廣大體捐贈的職人，被問到現實中是否動念簽署同意書？兩人異口同聲回：「沒有。」

楊一展坦言，沒有領悟到捐身的真諦與意義，沒簽不代表沒有被觸動。談到人生最後謝幕方式，楊一展語氣反而沉了下來。他說，每個人在生命最後都會想留下點有意義的東西，不管是留給家人，還是留給重要的人，只要意義存在，就會形成某種傳承，而大體老師其實也是同樣概念。楊銘威則說：「所以演員最好的方式，就是演到不能再演為止。」他說自己沒設定退休年齡。

楊一展（左）、楊銘威（右）合作大愛劇《以身相許》。（記者胡舜翔攝）楊一展（左）、楊銘威（右）合作大愛劇《以身相許》。（記者胡舜翔攝）

楊一展則是典型留白派：「退而不休，但也要有好的故事。」因為他很清楚，人生很多事不是自己說了算。前幾年他幾乎消失在戲劇圈，原因不是停工，而是生活接連被家人與現實推著走，像是姊姊罹癌離世、接著疫情，再來是照顧父母，一段接一段，把原本的演出節奏完全打亂。他說：「不要把話說太滿，留點空間。」

楊一展去年拿下金鐘男配角時，外界以為是夢想成真，但他自己反而說，那種最想得獎的狼性，其實在35歲左右最強，現在反而沒那麼執著，笑說得獎當下都還在想：「蛤？怎麼會是我？」楊銘威則提到，自己第一次入圍時也超想拿，每個人見到他都說「很有機會」，結果第二次開始就平常心，到現在已經「無感」，他笑稱：「我現在已經無慾而求了。」

楊一展（左）、楊銘威（右）合作大愛劇《以身相許》。（記者胡舜翔攝）楊一展（左）、楊銘威（右）合作大愛劇《以身相許》。（記者胡舜翔攝）

談起「器官捐贈」，楊銘威倒是頗有興趣，「因為比較個人，也能立即救人」，他語出驚人說：「我的肝可以捐，很不錯、很棒，因為可以使用很多酒精。」楊一展被楊銘威的幹話戳到笑穴，當場笑到不行，之後又秒收起笑容，回歸器官捐贈的話題，他說自己反而因為看了YouTube影片而開始猶豫，因為影片內容提到人死後聽力可能最後消失，他腦中立刻浮現如果器官切除時還聽得到聲音：「那不是很可怕嗎？」承認自己就是容易鑽牛角尖的人，好奇心一來會一直查一直看，看到停不下來。

楊一展在《以身相許》講解手部解剖神經學的課程。（大愛電視提供）楊一展在《以身相許》講解手部解剖神經學的課程。（大愛電視提供）

開拍前看到原型角色、屆退年齡的解剖學教授「曾國藩」，楊一展直言：「感到震驚！」因為對方看起來太年輕，一問之下發現教授也愛蒸煮原形食物、愛跑步，「這點真是跟我本人一模一樣」。他甚至帶了小電鍋在片場蒸地瓜，楊銘威在旁邊看得嘖嘖稱奇：「他每天都吃得很乾淨耶！」

楊銘威飾演的組長「張純樸」，角色難度在於那份「和藹可親」，「他很幽默，但不是搞笑；背景很苦，可是講出來不會讓人覺得在討拍」，這種分寸感讓他第一天拍攝就卡住。演太嚴肅，導演說不對；太輕，又怕失真。最後花了一整天調整，到第二天才稍微抓到平衡，楊一展在旁邊直接拆台：「因為銘威本人太愛開玩笑。」也正因如此，楊銘威花了很多力氣在「收」。

楊銘威在《以身相許》於追思堂內準備大體老師啟用儀式的佈置。（大愛電視提供）楊銘威在《以身相許》於追思堂內準備大體老師啟用儀式的佈置。（大愛電視提供）

尤其原型角色外型又完全不是楊銘威的型，「張純樸像小菩薩，不會發脾氣，和藹可親，我真的很難」，所以他只好靠刷白頭髮、穿制服找狀態，他看著原型角色的照片，納悶問導演：「為什麼不找斗哥（劉亮佐）來演？他更像啊！」楊一展甚至還補一刀：「我是想到蘇貞昌。」為了接近角色，楊銘威不忌口、刷白頭髮，還得壓抑愛開玩笑的本性。楊一展笑說，楊銘威是劇組高壓環境下的開心果。

兩人在花蓮慈濟大學模擬醫學中心實景拍攝，辦公室旁邊就是正在工作的團隊，拍到一半有大體老師送來，現場瀰漫福馬林味，劇組還得先停工。原本以為會頭暈、不舒服，沒想到兩人一致認為：「一點奇怪、任何不好的感覺都沒有，很舒服、很PEACE。」楊一展劇中要背大量解剖名詞，還要跟黃姵嘉比專業。雖然拍完兩年「早就忘光了」，但當時那句 「寧可在我身上劃千刀，也不願意劃錯一刀在病人身上」的精神，讓他們深受感動。

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