（專訪）45歲楊一展自揭單身內幕「沒有愛的慾望」 遭楊銘威精闢狠虧：更年期

〔記者李紹綾／專訪〕45歲楊一展在大愛劇《以身相許》飾演模擬醫學中心主任「曾國藩」，為了角色刻意減重10公斤貼近原形人物，戲外的他，單身許久，不免被關心感情進度，他坦言婚姻仍在人生清單裡，直言：「我也想增加家人。」澄清並非標準太高，笑喊：「我都這把年紀了，要什麼標準？」總歸一句就是沒有火花：「總要有一點火花吧！」

楊一展為了角色刻意減重10公斤。（記者胡舜翔攝）

楊一展分享，這些年朋友有介紹一些對象，無奈雙方就是沒有化學效應，「可能到了這個年紀的內心狀態，只是想要找一個伴而已」，且現在不再有年輕時的那種強烈戀愛衝動，「不會有那種慾望說『要愛你唷！你在哪？我好想你喔』，沒有那種，我也說不上來那種狀態」，楊銘威在旁邊精闢總結：「更年期！」

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楊一展（左）被楊銘威（右）吐槽。（記者胡舜翔攝）

楊一展大笑承認：「對！說到更年期，我上一部電影角色剛好就在那狀態裡，演得有夠慘，根本是本色演出，挖到我的痛處。」面對家人的「無言催婚」，他坦言壓力其實更大，但現已習慣自己一個人，「孤單倒不會，習慣了，是一種生活作息模式」。

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