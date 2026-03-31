迪麗熱巴跟籃球有何共同點？陳飛宇不假思索「 6字告白」撩瘋女神

〔記者李紹綾／台北報導〕迪麗熱巴、陳飛宇主演Disney+古裝奇幻劇《白日提燈》，兩人日前至綜藝節目《你好，星期六》造勢，在「歸墟聯誼大會」環節中，陳飛宇手捧玫瑰佇立舞台中央，迪麗熱巴則身著閃鑽長裙翩然走來，188公分與168公分的命定感身高差在鏡頭前展現渾然天成的CP感，主持人何炅見狀也忍不住掩嘴而笑，全場洋溢著甜蜜氛圍，進一步引爆追劇熱潮。

迪麗熱巴（左）、陳飛宇（右）在《白日提燈》共譜命定之戀。（Disney+提供）

節目中一道考驗默契的問答題更成為全場最高潮，當主持人問陳飛宇：「迪麗熱巴與籃球有何共同點？」陳飛宇不假思索寫下答案：「都是我的最愛。」迪麗熱巴當場羞得捂嘴，而陳飛宇則眼神發亮、神情得意，被網友瘋傳「（對迪麗熱巴）那份毫不掩飾的喜歡，藏都藏不住」。

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迪麗熱巴（左）、陳飛宇（右）在《白日提燈》展現渾然天成的CP感。（Disney+提供）

閻必果（左）、徐濱（右）在《白日提燈》有精彩演出。（Disney+提供）

兩人之間的自然互動同樣在另一個環節引發廣大迴響，陳飛宇在互動中拿起迪麗熱巴手中的蔥油餅大口咬下，熱巴隨即帶著驚訝表情脫口說出：「你不能掰下面嗎？」真實又俏皮的反應被網友截圖製成表情包廣泛流傳，「#吃同一塊蔥油餅」話題單日閱讀量突破一億，成為本週社群平台上討論度最高的話題之一。

迪麗熱巴在在《白日提燈》一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女與心狠反派，三種截然不同的面貌。（Disney+提供）

迪麗熱巴在《白日提燈》飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）

迪麗熱巴在《白日提燈》飾演的鬼王「賀思慕」，紅衣白髮造型甫亮相便席捲全網。她在劇中一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女、與心狠反派三種截然不同的面貌，精準眼神戲與細節演技獲觀眾一致肯定，被視為其演藝生涯的突破性代表角色。陳飛宇飾演的少年將軍「段胥」，戰損妝與打戲同樣引發熱烈迴響，戰場上的狠勁與私下反差萌的個性形成強烈對比，情感戲層次之細膩更讓觀眾直呼「破碎感拿捏得剛剛好」。

陳飛宇在《白日提燈》戰損妝與打戲引發熱烈迴響。（Disney+提供）

陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）

此外，《白日提燈》也以674.5萬預約人次刷新2026年度預約紀錄，相關話題在各大社群平台總播放量已突破50億次，熱度持續領先。製作規格上，由《流浪地球》特效團隊打造的1,900個電影級鏡頭與實景「歸墟城」，讓東方奇幻美學的呈現獲得業界高度讚譽，成為2026年開春最現象級的古裝大作。

迪麗熱巴在《白日提燈》飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）

《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，由迪麗熱巴與陳飛宇領銜主演、《長相思》導演秦榛執導、《琅琊榜》美術指導邵昌勇操刀，故事講述天生無五感的四百歲鬼王「賀思慕」，在戰場上邂逅腰佩靈劍的少年將軍「段胥」，兩人因命咒而五感相連，一段跨越陰陽兩界、以愛對抗時間的虐戀由此展開。

陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）

《白日提燈》於Disney+熱播中。此外，由白鹿、承磊主演的復仇爽劇《莫離》、以及楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭的《雨霖鈴》即將登場。

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