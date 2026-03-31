自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

迪麗熱巴跟籃球有何共同點？陳飛宇不假思索「 6字告白」撩瘋女神

〔記者李紹綾／台北報導〕迪麗熱巴、陳飛宇主演Disney+古裝奇幻劇《白日提燈》，兩人日前至綜藝節目《你好，星期六》造勢，在「歸墟聯誼大會」環節中，陳飛宇手捧玫瑰佇立舞台中央，迪麗熱巴則身著閃鑽長裙翩然走來，188公分與168公分的命定感身高差在鏡頭前展現渾然天成的CP感，主持人何炅見狀也忍不住掩嘴而笑，全場洋溢著甜蜜氛圍，進一步引爆追劇熱潮。

迪麗熱巴（左）、陳飛宇（右）在《白日提燈》共譜命定之戀。（Disney+提供）迪麗熱巴（左）、陳飛宇（右）在《白日提燈》共譜命定之戀。（Disney+提供）

節目中一道考驗默契的問答題更成為全場最高潮，當主持人問陳飛宇：「迪麗熱巴與籃球有何共同點？」陳飛宇不假思索寫下答案：「都是我的最愛。」迪麗熱巴當場羞得捂嘴，而陳飛宇則眼神發亮、神情得意，被網友瘋傳「（對迪麗熱巴）那份毫不掩飾的喜歡，藏都藏不住」。

迪麗熱巴（左）、陳飛宇（右）在《白日提燈》展現渾然天成的CP感。（Disney+提供）迪麗熱巴（左）、陳飛宇（右）在《白日提燈》展現渾然天成的CP感。（Disney+提供）

閻必果（左）、徐濱（右）在《白日提燈》有精彩演出。（Disney+提供）閻必果（左）、徐濱（右）在《白日提燈》有精彩演出。（Disney+提供）

兩人之間的自然互動同樣在另一個環節引發廣大迴響，陳飛宇在互動中拿起迪麗熱巴手中的蔥油餅大口咬下，熱巴隨即帶著驚訝表情脫口說出：「你不能掰下面嗎？」真實又俏皮的反應被網友截圖製成表情包廣泛流傳，「#吃同一塊蔥油餅」話題單日閱讀量突破一億，成為本週社群平台上討論度最高的話題之一。

迪麗熱巴在在《白日提燈》一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女與心狠反派，三種截然不同的面貌。（Disney+提供）迪麗熱巴在在《白日提燈》一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女與心狠反派，三種截然不同的面貌。（Disney+提供）

迪麗熱巴在《白日提燈》飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）迪麗熱巴在《白日提燈》飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）

迪麗熱巴在《白日提燈》飾演的鬼王「賀思慕」，紅衣白髮造型甫亮相便席捲全網。她在劇中一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女、與心狠反派三種截然不同的面貌，精準眼神戲與細節演技獲觀眾一致肯定，被視為其演藝生涯的突破性代表角色。陳飛宇飾演的少年將軍「段胥」，戰損妝與打戲同樣引發熱烈迴響，戰場上的狠勁與私下反差萌的個性形成強烈對比，情感戲層次之細膩更讓觀眾直呼「破碎感拿捏得剛剛好」。

陳飛宇在《白日提燈》戰損妝與打戲引發熱烈迴響。（Disney+提供）陳飛宇在《白日提燈》戰損妝與打戲引發熱烈迴響。（Disney+提供）

陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）

此外，《白日提燈》也以674.5萬預約人次刷新2026年度預約紀錄，相關話題在各大社群平台總播放量已突破50億次，熱度持續領先。製作規格上，由《流浪地球》特效團隊打造的1,900個電影級鏡頭與實景「歸墟城」，讓東方奇幻美學的呈現獲得業界高度讚譽，成為2026年開春最現象級的古裝大作。

迪麗熱巴在《白日提燈》飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）迪麗熱巴在《白日提燈》飾演鬼王「賀思慕」。（Disney+提供）

《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，由迪麗熱巴與陳飛宇領銜主演、《長相思》導演秦榛執導、《琅琊榜》美術指導邵昌勇操刀，故事講述天生無五感的四百歲鬼王「賀思慕」，在戰場上邂逅腰佩靈劍的少年將軍「段胥」，兩人因命咒而五感相連，一段跨越陰陽兩界、以愛對抗時間的虐戀由此展開。

陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）陳飛宇在《白日提燈》飾演腰佩靈劍的少年將軍「段胥」。（Disney+提供）

《白日提燈》於Disney+熱播中。此外，由白鹿、承磊主演的復仇爽劇《莫離》、以及楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭的《雨霖鈴》即將登場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中