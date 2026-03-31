景甜重生鬥心機女 撕掉受氣包標籤逆襲上位

景甜在《似錦》帶著前世記憶重生後試圖扭轉命運，豈料竟陷入「雙重三角戀」引來殺機。（東森提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕景甜在改編自同名小說的古裝劇《似錦》飾演東平伯府四小姐「姜似」，前世因家道中落而受盡羞辱，在與榮陽長公主對峙時，被張晚意飾演的「余七」一箭射中心口身亡，余七因誤殺摯愛痛不欲生，選擇奉獻自己的生命與記憶，換回對方重生的機會。重生後的姜似遇上少年余七，兩人解開前世誤會，攜手改變姜家的不幸。

徐好（左）在《似錦》向張晚意示愛遭拒

，揚言除掉景甜（右），張晚意霸氣護妻豪不畏懼。（東森提供）

徐好在《似錦》飾演出身高貴的心機女「崔明月」，仗著皇室勢力狂傲跋扈。（東森提供）

預告中揭露《似錦》最虐心也最動人的伏筆，景甜飾演的「姜似」之所以能帶著前世記憶重生，全因張晚意的角色「余七」動用南疆古術「以己之命，換所愛之人再生之機」，為了守護愛人重返十年前，即便過程中伴隨著失憶與難以想像的代價，但靈魂深處的本能依然只為景甜一人動心，將他對女主角跨越生死、毫無保留的極致深情展露無遺。

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崔航在《似錦》飾演剛正不阿的都城司通判「甄珩」，劇中對景甜有好感，讓張晚意甚是在意。（東森提供）

張晚意在《似錦》忙著辦案護妻，還要提防情敵崔航（中）挖牆腳，上演兩個男人的「爭寵」對決。（東森提供）

從《柳舟記》與王楚然的「宿敵之戀」、《錦繡安寧》與任敏的「偽骨科之戀」，再到《似錦》與景甜的「跨世宿命之戀」，張晚意多以深情、甚至帶點「戀愛腦」的反差形象緊抓觀眾視線。劇中張晚意與景甜從初期的互相試探到後期的雙向奔赴，不僅有兩世守護的深情虐戀，張晚意也貢獻了極大的「反差萌」笑點，在外，他是鐵面無私、令人聞風喪膽的辦案機器，但只要一靠近景甜，就立刻化身「護妻狂魔」，兩人絕佳的默契和演技也讓不少劇迷大讚根本是「天選CP」。

景甜在《似錦》飾演東平伯府四小姐「姜似」，透露是因為張晚意而決定接演這部戲。（東森提供）

《似錦》張晚意近期作品多以深情、甚至帶點「戀愛腦」的反差形象緊抓觀眾視線。（東森提供）

談及接下角色的契機，景甜坦言被劇本吸引，加上得知男主角是張晚意，所以決定接演。兩人雖是首次合作，景甜對他讚譽有加：「我有看過張晚意的一些作品，覺得他對於角色的刻畫真的很棒，詮釋能力很厲害。張晚意本人其實挺幽默的，在現場很會帶氣氛，跟他一起拍戲真的很開心。」

張晚意（左）在《似錦》首次與景甜合作化身「護妻狂魔」，兩人絕佳默契和演技讓劇迷大讚是「天選CP」。（東森提供）

景甜曾在受訪時提及自己很喜歡「姜似」這個角色，如果現實生活也有機會能夠重來一遍的話，還是會想要當演員，但若是要選不同職業的話，「最想開一間美食店，因為自己比較愛吃」。

張晚意在《似錦》飾演「余七」，前世因誤殺摯愛痛不欲生，選擇奉獻自己的生命與記憶換取景甜重生。（東森提供）

張晚意在《似錦》只為景甜一人動心，將他對女主角跨越生死、毫無保留的極致深情展露無遺。（東森提供）

《似錦》完美融合了懸疑探案、宅鬥逆襲與極致虐戀，其中最讓粉絲津津樂道的，莫過於男女主角之間錯綜複雜的「雙重三角戀」，張晚意不僅要忙著辦案護妻，還要隨時防備崔航飾演的情敵「甄珩」挖牆腳，兩個男人的「爭寵」對決，為這部復仇爽劇增添許多輕鬆笑點。然而感情路上的考驗不僅於此，徐好飾演的出身高貴心機女「崔明月」對余七因愛生恨，仗著皇室勢力狂傲跋扈，屢次試圖除掉姜似，這場夾雜著權謀算計、高能反轉與極致深情的修羅場，絕對令觀眾欲罷不能。

《似錦》3月31日起週一至週五晚間8點東森超視33頻道、晚間10點東森戲劇40頻道播出。

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