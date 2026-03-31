年初才見又來搶票！泰國女神粉絲喊：根本住台北

Kao將於5月10日來台舉辦生日粉絲見面會。（NAC可以娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕憑藉泰劇《荷爾蒙》爆紅、IG粉絲破千萬的泰國女神「Kao」Supassara Thanachart宣布將於5月10日在台北WESTAR舉辦生日見面會《KAO SUPASSARA BIRTHDAY FAN MEETING》，不少粉絲開心直呼：「年初才見完，現在又要搶票！」

今年1月，Kao才以「KaoJane」組合之姿，帶著《Love Design》來台辦見面會，當時人氣炸裂、一票難求。沒想到短短幾個月，她直接宣布再訪台灣，頻率之高讓粉絲笑喊：「這根本住台北吧？」

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Kao之前才以泰國GL爆紅組合「KaoJane」來台，受到粉絲熱烈歡迎。（NAC可以娛樂提供）

談到再度來台原因，Kao完全不藏了。她直球告白：「上次大家真的太熱情，每個人都很可愛，對我很好。」還學起台語「五Kao（有夠）」，直接把粉絲收服。

不只人讓她印象深刻，台灣美食也成功攻陷她，像是奶茶、雞排、甜甜圈全被點名，甚至連I’m Donut都進入她的愛店清單。

從《荷爾蒙》走紅後，Kao一路穩坐泰國一線女神地位。今年更跨足電影，主演恐怖新片《蠱降》，將於4月在台上映，首度挑戰國際市場。她認為30歲這一年是人生轉折點，代表「有更多機會，也更認識自己。」

這場生日見面會不只是唱歌聊天這麼簡單。主辦單位同步推出限定Photo Book，只開放持票粉絲加購，還有機會抽中「30秒面對面簽名」福利，粉絲已經提前哀號：「這根本是心臟爆擊等級！」

《KAO SUPASSARA BIRTHDAY FAN MEETING》門票於今（31）開賣，售票可透過全台7-Eleven門市ibon機台及ibon售票系統購買，詳細資訊請關注主辦單位「可以娛樂」官方公告。

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