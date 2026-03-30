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娛樂 日韓

《黑白大廚》女神閃婚 朴恩影5月嫁醫師粉絲震驚

韓國中式料理名廚朴恩影（左），近日無預警拋出震撼彈，宣布將於今年5月結婚。（翻攝自IG）韓國中式料理名廚朴恩影（左），近日無預警拋出震撼彈，宣布將於今年5月結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在《黑白大廚：料理階級大戰》中擔任「黑湯匙」的韓國中式料理名廚朴恩影，近日無預警拋出震撼彈，宣布將於今年5月結婚。

消息一出立刻引發粉絲暴動，尤其她人氣正值高峰，突如其來的婚訊更讓不少人直呼「太突然！」

據經紀公司證實，朴恩影婚禮將在首爾知名的新羅酒店舉行，不過準新郎身分相當神秘，僅低調透露是一名醫師，其餘細節全數保密，也讓外界好奇心爆棚。

朴恩影婚禮將在首爾知名的新羅酒店舉行，不過準新郎身分相當神秘。（翻攝自IG）朴恩影婚禮將在首爾知名的新羅酒店舉行，不過準新郎身分相當神秘。（翻攝自IG）

其實早在近期播出的《拜託了冰箱》預告中，就曾出現「有廚師即將結婚」的暗示，如今答案揭曉正是朴恩影，讓粉絲驚呼「早就埋梗了！」

現年35歲的她，不僅廚藝精湛，外型也相當亮眼，被封為「中式料理女神」。自《黑白大廚》播出後，她迅速翻紅，綜藝邀約接不停，人氣一路飆升。

就在事業正旺之際宣布步入婚姻，也讓外界更加關注她未來是否會持續活躍於綜藝圈，或將重心轉向家庭，目前經紀公司尚未回應。

朴恩影被封為「中式料理女神」。（翻攝自IG）朴恩影被封為「中式料理女神」。（翻攝自IG）

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