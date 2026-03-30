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娛樂 最新消息

從天才到焦慮 全紅嬋曝「喝水也會胖」 崩潰失眠做惡夢

（本報合成圖，翻攝自IG／YouTube）（本報合成圖，翻攝自IG／YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以「水花消失術」震撼世界的中國跳水名將全紅嬋，近日迎來19歲生日，並接受《人物》專訪，首度完整談論自身身心變化，坦言跳水對她而言，早已從「喜歡」變成「壓力」。

對全紅嬋來說，體重控制逐漸變得困難。（翻攝自YouTube）對全紅嬋來說，體重控制逐漸變得困難。（翻攝自YouTube）

她近來露面時，外界議論紛紛，甚至有人直言：「怎麼變胖了？」對全紅嬋來說，體重控制逐漸變得困難，再加上外界聲音，她也坦承因此陷入焦慮與自我懷疑。

7歲開始練習跳水的全紅嬋，曾以水花消失術奪下奧運金牌，驚艷全世界。（美聯社）7歲開始練習跳水的全紅嬋，曾以水花消失術奪下奧運金牌，驚艷全世界。（美聯社）

7歲開始練習跳水的她，長年高強度訓練下，最初的熱愛逐漸被壓力取代。儘管屢次在奧運奪牌，外界認為她總能輕鬆應對大賽，但她坦言，在比賽與訓練中，始終背負「必須完美」的心理負擔，甚至站上跳台時會感到恐懼，與外界印象中的穩定自信截然不同。

全紅嬋坦言自己有時候在跳台上會產生恐懼感。（翻攝自IG）全紅嬋坦言自己有時候在跳台上會產生恐懼感。（翻攝自IG）

雖然被視為天才選手，但她內心始終認為「贏是因為幸運，輸是我不夠努力」，身為奧運金牌得主，反而讓壓力倍增。

全紅嬋本人也對體質不斷飆升感到困擾。（翻攝自YouTube）全紅嬋本人也對體質不斷飆升感到困擾。（翻攝自YouTube）

長期訓練讓她全身是傷，休養期間體重與身體變化更成為巨大困擾。她無奈表示：「體重一直減不下去，每天只吃一頓還是很餓，喝口水都會胖。」對於身材變化，她難以接受，也因此對體重計與鏡頭產生恐懼。

全紅嬋反覆做惡夢，夢中總是「從跳台摔下來」。（翻攝自YouTube）全紅嬋反覆做惡夢，夢中總是「從跳台摔下來」。（翻攝自YouTube）

全紅嬋坦言，身材焦慮已影響訓練與心理狀態，甚至反覆做惡夢，夢中總是「從跳台摔下來」，醒來後仍難以擺脫焦慮。

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