前空姐等了一年！喜迎新身分 驚爆身材全面升級

利善榛推出個人EP。（AOA星鏈艾歐亞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾是空姐的HUR+隊長「Cindy」利善榛正式推出個人新EP，昨（29日）在台北PPP時尚藝文空間舉辦首場個人簽售會，現場湧入超過500位粉絲「小榛果」，強勢為個人音樂篇章揭開序幕。

活動一開場，她以《2 Close》登台開唱，瞬間點燃氣氛。面對滿場支持，她感性表示：「從2015年踏進演藝圈開始，當模特兒、演員、參加選秀節目、加入女團，到發了個人solo作品，這一路真的很不容易，也很感動有這一天。」道盡多年努力與累積。

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利善榛甩肉八公斤。（AOA星鏈艾歐亞提供）

Cindy其實早在一年多前就開始準備個人作品，不僅投入創作，更坦言是「人生第一次寫歌」，過程中持續精進歌唱與語言能力，「上了很多歌唱課，也為了英文單曲去上英文口說課。」從音樂到自我全面升級。

利善榛甩肉八公斤。（AOA星鏈艾歐亞提供）

在體態管理上同樣不馬虎，她透露從籌備EP開始已瘦了8公斤，透過飲食控管與飛輪有氧訓練調整狀態，展現滿滿決心。不過活動前一晚，她卻完全沒睡，「我是個工作上控制欲很強的人，所以會一直確認流程跟細節，但越焦慮我反而越讓自己慢下來，當天反而異常冷靜。」

利善榛推個人EP。（AOA星鏈艾歐亞提供）

演出橋段中，她接連帶來《我知道你已經不愛》與《大約在冬季》，情緒層層堆疊。談到歌曲，她分享《我知道你已經不愛》融合許多真實情感，「很多女孩因為太愛而放不下，我希望大家聽到的時候，會覺得那也是自己的故事。」而《大約在冬季》則是獻給已過世的外公外婆；創作曲《愛錯也不錯》則承載她在演藝路上的種種經歷。

在HUR+啟動年度企劃《9 of 9：ARCANA》後，團體也同步宣布將登上Zepp New Taipei舉辦專場演唱會，氣勢持續攀升。

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