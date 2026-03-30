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娛樂 最新消息

姑慕．巴紹號召南投11個族群拍MV 百人歌舞畫面震撼

姑慕．巴紹攜手HenrV打造全新單曲。（自在合作行 TAO DAO提供）姑慕．巴紹攜手HenrV打造全新單曲。（自在合作行 TAO DAO提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲獎最佳原民歌手「Kumu Basaw」姑慕．巴紹攜手同鄉音樂人HenrV打造全新單曲《Sapah 家》，MV號召南投11個族群齊聚拍攝，在群山環繞下百人一起歌舞，場面盛大歡欣。

姑慕．巴紹奪下2025年金曲獎最佳原住民語歌手獎。（自在合作行 TAO DAO提供）姑慕．巴紹奪下2025年金曲獎最佳原住民語歌手獎。（自在合作行 TAO DAO提供）

「Sapah」在賽德克族語中即為「家」的意思。《Sapah 家》一開始便展現強烈的律動感，HenrV除了負責RAP詞曲，同時為整首歌編曲，他以電子器樂結合傳統口簧琴、手碟共同敲響複合節奏。而姑慕．巴紹首次擔綱製作人，亦展現她音樂中和聲與古調吟唱層層堆疊的特色，交出一首既保有部落文化和當代語彙，又充滿力量溫度的眾人舞曲。

姑慕．巴紹號召南投11個族群齊聚拍攝MV。（自在合作行 TAO DAO提供）姑慕．巴紹號召南投11個族群齊聚拍攝MV。（自在合作行 TAO DAO提供）

MV由雙導演蘇聖與豆子在南投各地一天中分組搶拍，拍攝前夕更由姑慕．巴紹發起，號召南投縣包括布農族、賽德克族、泰雅族、鄒族、邵族、巴布拉族、巴布薩族、噶哈巫族、道卡斯族、擺夷族及客家族群等11個族群，超過百人共同參與。

姑慕．巴紹與眾人圍舞跳躍。（自在合作行 TAO DAO提供）姑慕．巴紹與眾人圍舞跳躍。（自在合作行 TAO DAO提供）

而過往身為部落舞蹈老師的姑慕．巴紹，這次也特別邀請專業編舞家設計舞蹈，雖然MV演員招募條件需要大家會唱會跳，但也完全難不倒熟悉身體律動的南投各族群朋友們。只見拍攝當天，雖然陽光炙烈，但大家在音樂中一遍遍歌唱圍舞跳躍，汗水和笑聲從未間斷，在等待鏡頭轉換的空檔，大家直接躺在草地上休息打滾，繼續笑鬧，讓人看到一種很直接的力量：原來「家」，就是眾人齊聚的樣子。

姑慕．巴紹與眾人圍舞跳躍。（自在合作行 TAO DAO提供）姑慕．巴紹與眾人圍舞跳躍。（自在合作行 TAO DAO提供）

整支MV在一天內完成多地景點拍攝，在天候不穩與時間壓力之下，團隊最終在天黑前完成所有鏡頭，將南投特有的山水地景與族群風貌完整收進畫面中。

這首歌同時作為2026南投燈會主題曲及南投縣的形象影片，姑慕．巴紹與HenrV共同創作回敬家鄉，將對家鄉深刻的情感藉由眾人可以一起合唱跳躍的舞曲，呈現出屬於他們最鮮明也讓人記憶深刻樣貌。

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