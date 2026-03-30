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娛樂 最新消息

千黛亞舊衣穿上紅毯！竟是影后凱特布蘭琪收藏 羅馬首映開深V美瘋了

千黛亞（左）、羅伯派汀森出席《抓馬戀人》羅馬首映會。（采昌提供）千黛亞（左）、羅伯派汀森出席《抓馬戀人》羅馬首映會。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由羅伯派汀森（Robert Pattinson）和千黛亞（Zendaya）浪漫合體的愛情喜劇《抓馬戀人》（The Drama），繼分別在美國洛杉磯、法國巴黎舉辦首映之後，導演克里斯多佛博格利（Kristoffer Borgli）再度率領男女主角，在上週五（27日）來到義大利羅馬出席盛大首映。

千黛亞穿「影后收藏」羅馬宣傳《抓馬戀人》。（采昌提供）千黛亞穿「影后收藏」羅馬宣傳《抓馬戀人》。（采昌提供）

身為「紅毯女王」的千黛亞，延續向「新娘身上要有舊東西、新東西、借來的東西與藍色東西」西方婚禮習俗致敬的造型主題，向被譽為「舊衣重穿最佳典範」的奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett），借用她曾在2022年美國演員工會獎，以及2025年威尼斯影展時亮相的收藏禮服，以大膽深V造型現身紅毯，胸前搭配不規則雕刻寶石，立體與結構感十足，瞬間吸引觀眾目光。她與身穿深灰色寬鬆西裝的羅伯派汀森一同合影，兩人化學反應十足。

台灣片商特地挑選在「宜嫁娶」的大囍吉日，於上週六（28日）舉辦「結婚好日放映會」，吸引超過五百多位觀眾，化身成片中男女主角家屬共襄盛舉，不僅與這對「新人」合影，現場還有喜糖與多樣婚禮小物可以帶走，更擺放婚禮畫報拍貼機讓大家拍攝留下幸福回憶，讓整座影城彷彿一場「最抓馬」的婚宴會場。

羅伯派汀森出席《抓馬戀人》的羅馬首映。（采昌提供）羅伯派汀森出席《抓馬戀人》的羅馬首映。（采昌提供）

今天（30日）也加碼公佈首三日限定入場特典「《抓馬戀人》電影紀念票卡」，選用羅伯派汀森與千黛亞兩人甜蜜又自然的合影，加上限量流水編號，是影迷絕對要收藏的精美設計感周邊。只要購買首三日（4/2-4/4）期間場次之電影票乙張，即可憑電影票於4月2日（四）起，至原購票影城兌換領取「電影紀念票」乙張，每人限兌換四張，數量有限，請見采昌官方社群公告。

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