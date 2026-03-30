顏值太高被黑？蕭彤雯追《逐玉》入坑 為張凌赫開嗆黑粉

蕭彤雯整理完的手機桌面，可以清楚看見張凌赫帥臉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播蕭彤雯最近也加入追劇行列，她迷上古裝劇《逐玉》而且被張凌赫圈粉，連手機桌布都換成張凌赫劇中將軍造型。為了不讓手機APP圖示遮住張凌赫的帥臉，蕭彤雯說自己第一次認真整理手機桌面。

張凌赫因劇中造型太唯美，有黑粉嘲笑張凌赫是「粉底液將軍」，說早上6點要打仗，將軍凌晨4點就要先起床塗粉底。對此，蕭彤雯提出2點為張凌赫護航，首先，蕭彤雯認為「這就是個劇！較真什麼？」；此外，還說「講什麼粉底液將軍…他們和張凌赫之間，真的也不是只一瓶粉底液的差異欸」。

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蕭彤雯刻意把所有APP都設置成每頁兩列。（翻攝自臉書）

蕭彤雯笑說這是她人生第一次體驗到追劇帶來的好處，而且她也在社群發文分享自己整理手機頁面的撇步。蕭彤雯首先把不用的APP從主畫面移除，之後每頁最多只保持兩排在上方，開心說：「以前我的App亂七八糟，每一頁都是滿滿的，完全看不到背景圖片，現在我的背景圖片好清楚～」。

蕭彤雯努力為張凌赫護航。（翻攝自臉書）

《逐玉》是有戰爭元素的偶像劇，不是由偶像出演的戰爭劇，性質不一樣，造型當然也不同，劇迷按讚附和：「古偶劇就是古代偶像劇，當然需要顏值，不然咧」。

蕭彤雯還說，為了《逐玉》她把用手機追劇的習慣改掉，改用大螢幕看劇。「因為武安侯實在太帥了，一定要用65吋大電視看，手機看不清楚」，蕭彤雯還出賣老公，表示她向老公推薦《逐玉》竟被誤認為「足浴」講述腳底按摩師努力奮鬥的故事，讓蕭彤雯忍不住大翻白眼，笑翻網友。

張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯，帥氣圈粉無數。（翻攝自臉書）

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