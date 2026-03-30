自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

顏值太高被黑？蕭彤雯追《逐玉》入坑 為張凌赫開嗆黑粉

蕭彤雯整理完的手機桌面，可以清楚看見張凌赫帥臉。（翻攝自臉書）蕭彤雯整理完的手機桌面，可以清楚看見張凌赫帥臉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播蕭彤雯最近也加入追劇行列，她迷上古裝劇《逐玉》而且被張凌赫圈粉，連手機桌布都換成張凌赫劇中將軍造型。為了不讓手機APP圖示遮住張凌赫的帥臉，蕭彤雯說自己第一次認真整理手機桌面。

張凌赫因劇中造型太唯美，有黑粉嘲笑張凌赫是「粉底液將軍」，說早上6點要打仗，將軍凌晨4點就要先起床塗粉底。對此，蕭彤雯提出2點為張凌赫護航，首先，蕭彤雯認為「這就是個劇！較真什麼？」；此外，還說「講什麼粉底液將軍…他們和張凌赫之間，真的也不是只一瓶粉底液的差異欸」。

蕭彤雯刻意把所有APP都設置成每頁兩列。（翻攝自臉書）蕭彤雯刻意把所有APP都設置成每頁兩列。（翻攝自臉書）

蕭彤雯笑說這是她人生第一次體驗到追劇帶來的好處，而且她也在社群發文分享自己整理手機頁面的撇步。蕭彤雯首先把不用的APP從主畫面移除，之後每頁最多只保持兩排在上方，開心說：「以前我的App亂七八糟，每一頁都是滿滿的，完全看不到背景圖片，現在我的背景圖片好清楚～」。

蕭彤雯努力為張凌赫護航。（翻攝自臉書）蕭彤雯努力為張凌赫護航。（翻攝自臉書）

《逐玉》是有戰爭元素的偶像劇，不是由偶像出演的戰爭劇，性質不一樣，造型當然也不同，劇迷按讚附和：「古偶劇就是古代偶像劇，當然需要顏值，不然咧」。

蕭彤雯還說，為了《逐玉》她把用手機追劇的習慣改掉，改用大螢幕看劇。「因為武安侯實在太帥了，一定要用65吋大電視看，手機看不清楚」，蕭彤雯還出賣老公，表示她向老公推薦《逐玉》竟被誤認為「足浴」講述腳底按摩師努力奮鬥的故事，讓蕭彤雯忍不住大翻白眼，笑翻網友。

張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯，帥氣圈粉無數。（翻攝自臉書）張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯，帥氣圈粉無數。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中