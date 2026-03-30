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老公外遇過也照演！佐佐木希新劇角色遭影射 看劇本就哭了

佐佐木希在新劇客串演老公外遇的妻子。（翻攝自X）佐佐木希在新劇客串演老公外遇的妻子。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本電視台4月新劇《月夜行路－答案藏在名作之中－》公布卡司，首集由佐佐木希客串飾演一名「外遇丈夫死後留下來的妻子」。由於她的諧星老公渡部建6年前曾在公廁外遇劈6女，因此飾演這角色對她而言，可說是苦不堪言。

《月夜行路》劇情從大阪展開，女主角波瑠與麻生久美子一路查案，卻在神社發現一對緊緊相擁的男女遺體。一查發現這不是普通命案，而是雙重不倫後的殉情。

原本故事設定已很沉重，但更狠的是，佐佐木希飾演那名男死者的妻子，角色內心面臨丈夫離去和背叛，她坦言，「第一次看劇本不知不覺就流淚了，心真的很痛，想到這位女性的人生，真的很難用言語去表達。」

不少戲迷得知佐佐木希的角色，紛紛留言表示，「製作方真是奇思妙想，找她來演這樣的角色」，也有人嘗試帶入佐佐木希的心境，表示一看完劇本「當然要接」，甚至有人直接喊話「拜託先離婚吧，好好想想」、「外遇老公最後沒有出事，心情真的會很複雜」。

《月夜行路》主打「文學×推理」，把經典名作《曾根崎心中》融入命案主線，讓愛與死亡、忠誠與背叛全數搭在一起，4月8日首播。

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