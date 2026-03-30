想回王室？哈利求父邀請住行宮 內幕曝光「信任已崩」

英國哈利王子（左）與老婆梅根馬可一家四口「脫英」6年。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與老婆梅根馬可一家四口「脫英」6年，近期不斷傳出哈利有意與王室「和好」。外傳哈利希望父親查爾斯三世能邀請他們一家今年夏天前往諾福克的桑德林罕行宮小住，口頭上說希望讓查爾斯與孫子、孫女見面、相處，但查爾斯身邊的人卻認為，近年「哈利梅根團隊」不斷向媒體放話，自己挖了個大坑，造成王室對他們一家人信任低落，並回想起許多慘痛經驗。

雖然哈利對外表示，今年7月去桑德林罕私人莊園小住是為了修復家庭裂痕，但接近國王的人認為，「如果哈利真的想見父親，最好鼓勵身邊支持者，讓這類事情私下討論，因為低度信任跟不愉快的經驗是修復關係的重要阻礙。」

請繼續往下閱讀...

哈利王子（左起）、亞契王子、莉莉貝公主、梅根一家四口，希望查爾斯三世能邀請他們去英國。（翻攝自IG）

哈利與梅根夫妻公開受訪、出書、推出紀錄片，種種行為都等於挑釁王室。過去2年間，哈利只見過查爾斯2次，只好派出6歲的亞契王子、4歲的莉莉貝公主打溫情牌。

哈利今年夏天赴英「永不屈服運動會」（Invictus Games）透露：樂於接受前往桑德林罕的邀請。

不過，仍然和哈利關係惡劣的威廉王子夫婦也常在桑德林罕度假，當地的安默莊園（Anmer Hall）正是他們的鄉間住所。

威廉王子（右）、凱特王妃和哈利王子的關係尚未修復。（美聯社）

除了頻頻釋出想到桑德林罕度假想法之外，哈利也在等待裁定，確認他和家人在英國可以得到何種安全保護。

2020年哈利卸下王室職務並搬到北美後，他就失去了納稅人支付的全天候倫敦警察廳武裝保鑣，故僅能依個案獲得武裝警察保護，而且還要取決於他到英國究竟是為了家庭、私人活動、商業行為？

英王查爾斯三世若邀請哈利王子赴英，哈利王子全家就能得到全天候倫敦警察廳武裝保鑣。（法新社）

哈利明確表示對現有安排不滿，還多次強調：除非獲得全職武裝警察保護，否則他不認為帶家人回英國是安全的。然而，如果是國王邀請他到英國，就能自動獲得安全保護安排，所以，哈利才頻頻釋出自己「想收到前往桑德林罕的邀請」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法