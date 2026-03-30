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險被賣進妓院！暢銷作者驚爆暗黑童年 阿公曾嗆：生殖作用最重要

人稱「小花媽」的張慧慈，揭露童年曾「隨時可能被賣進查某間」的過往。（小公視提供）人稱「小花媽」的張慧慈，揭露童年曾「隨時可能被賣進查某間」的過往。（小公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕青春期的迷惘，往往不只是對未來的選擇，更多是對自我價值的懷疑。小公視深夜節目《反正你也不睡覺》最新一集邀請到暢銷書《長女病》作者、人稱「小花媽」的張慧慈，與主持人傑尼、吳曉樂暢談成長痛點。張慧慈在節目中語出驚人，揭露自己童年曾活在「隨時可能被賣進查某間（妓院）」的恐懼中，超寫實的生存告白讓現場驚呼連連。

回溯沉重的成長背景，張慧慈直言在極度重男輕女的家庭中，女性價值被極度物化。她透露阿公曾語帶輕蔑表示，「女生的生殖作用比什麼都重要」，且當時生活環境中真切存在著妓院，讓「被賣掉」不再只是大人的恐嚇，而是真實的生存威脅。這段宛如上世紀的殘酷故事，讓她更早看清現實：在這樣的環境下，讀書不只是選項，而是唯一的逃生出口。

除了沉重的生存議題，節目也觸及青少年常見的「戀愛腦」話題。張慧慈自爆14歲時曾與網路上認識的「網公」交往，對方甚至大膽承諾：「如果懷孕我會負責。」超展開的對話讓主持人傑尼當場怒喊：「報警啦！」

張慧慈幽默吐嘈當年的自己：「打電話哪會懷孕啦！」但她也感性剖析，那份渴望其實源於想被需要、被認可的心理。在家族中，她的地位竟取決於「有沒有人要」，而非個人的才華與努力，道盡少女時期的心酸。

張慧慈分享窮人不能只是賣慘，要把故事講得勵志又幽默，錢才會到你身上。（小公視提供）張慧慈分享窮人不能只是賣慘，要把故事講得勵志又幽默，錢才會到你身上。（小公視提供）

為了分擔家計，張慧慈練就了過人的申請獎學金技能。她直白點出社會現實：「窮人不能只是賣慘，要把故事講得勵志又幽默，錢才會到你身上。」這套「人生要有戲」的邏輯其實師承母親，她回憶母親早期為了省下計程車費，會透過分享家中故事讓司機主動去零頭，這種「內容為王」的生存智慧也影響了她的一生。

面對現在的青少年，張慧慈以過來人身分提醒，長輩給的通常是「最安全的路」，但不代表是唯一的路。她強調「知識與內容」永遠不會過時，無論在什麼年紀重新出發都不晚。被問到如果能對17歲的自己說一句話，張慧慈自信表示：「我押對寶了。」她認為過去走過的每一步，都成就了現在最好的自己。

《反正你也不睡覺》將於明（31）日在小公視頻道播出，並同步於YouTube、Podcast上架，帶領觀眾一起揭開青春那些不敢說出口的心事。

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