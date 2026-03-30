被周杰倫打槍不氣餒反而更respect！派偉俊揭周董風格改變原因

左起派偉俊、白安、冰球樂團出席「2026 hito流行音樂獎」啟動儀式。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安、派偉俊、冰球樂團今（30日）出席「2026 hito流行音樂獎」啟動儀式，5月23日將在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，3組音樂人都有入圍最受歡迎系列獎項，喊話歌迷為他們投票。

冰球樂團入圍最受歡迎樂團，將與Tizzy Bac、告五人爭獎項，白安則要和勁敵蔡依林，以及同門蘇慧倫、家家，還有葛仲珊等爭奪最受歡迎女歌手獎。派偉俊則是以他和「周董」周杰倫合唱的《Six Degrees》入圍最受歡迎數位歌曲獎。

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周董最近推出新專輯《太陽之子》，派偉俊參與7首歌的編曲，他談到網友對於周董的新歌評價很多，有人覺得風格不同於以往，但和周董合作，派偉俊有新的發現：「杰倫哥真實反映他現在的生活，有家庭小孩，非常美好，這是我在合作過程中很替他開心的地方。」

周董最近推出新專輯《太陽之子》，派偉俊（圖）參與7首歌的編曲。（記者潘少棠攝）

另外派偉俊談到：「我會給建議，希望副歌唱很高音，但杰倫哥說，不是每次寫歌都要像這樣，我有被打槍，他習慣他的旋律，藝術家創作者很正常。」派偉俊雖被周董打槍但他不會難過，「杰倫哥想聽年輕人新的音樂走向，聽感雖會不習慣，但很願意嘗試，聽取別人的意見還有新生代建議 ，我很RESPECT他。」

網友對於音樂評價總是各有喜好，派偉俊說：「我會看留言，但不會被影響，我向杰倫哥學到，他就是不在乎別人怎麼看，才會走到這一步，音樂就是音樂，喜歡就聽，不喜歡就跳過。」

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