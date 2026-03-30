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娛樂 日韓

坂口杏里偷三明治被逮 坦言「求刺激」嗆媒體該分錢

「最扯星二代」坂口杏里在超商偷竊三明治，以現行犯遭逮。（翻攝自YouTube）「最扯星二代」坂口杏里在超商偷竊三明治，以現行犯遭逮。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「最扯星二代」坂口杏里本月17日在超商偷竊約300日圓（約新台幣60元）的三明治，以現行犯遭逮。她獲釋後接受YouTuber採訪，解釋自己不是沒錢，偷東西只是為了找刺激，一句話再度引爆輿論。

在畫面上看起來發福不少的坂口杏里，是已故女星坂口良子女兒，母女倆過去曾一起上節目、演戲。她在接受採訪時，坦言：「早知道會變成這麼重的罪，我絕對不會再做犯法的事了，想平平凡凡地生活」。

坂口杏里偷三明治被逮，坦言自己不缺錢，只為求刺激。（翻攝自YouTube）坂口杏里偷三明治被逮，坦言自己不缺錢，只為求刺激。（翻攝自YouTube）

警察問坂口杏里明明有錢為何要偷三明治？她說：「可能內心想追求刺激感，覺得沒什麼大不了」，坦白說法引起外界譁然。在拘留期間，她重新整理了人際關係，體認到自己的脆弱，表示：「希望能以更放鬆的狀態生活，而不是動不動就摔東西或傷害別人」。

被關在獨居房10天的坂口杏里，表示自己把時間花在埋頭讀字典，也讀了小說和心理學書籍，重新檢視自己。她回想自己住院的經歷，決定接下來想考看護證照，也有興趣從事育幼工作，希望外界終有一日對她刮目相看。

坂口杏里此次是第3度入獄。（翻攝自IG）坂口杏里此次是第3度入獄。（翻攝自IG）

坂口杏里過去黑歷史不斷，一度沉迷牛郎店花光坂口良子留給她的遺產，還下海當AV女優、陪酒小姐，2017年更涉嫌恐嚇勒索交往的牛郎，更曾經擅闖該牛郎住處兩度被捕，這已是她第3次入獄，也是被關最久的一次。

強調自己退出演藝圈，目前是素人的坂口杏里，認為媒體大篇幅實名報導她的新聞「很過分」，更語出驚人表示：「媒體靠我賺的錢應該分我」。

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