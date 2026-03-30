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娛樂 日韓

日搖最強現場回來了！髭男8月連炸2晚 小巨蛋準備淪陷

Official髭男dism演出備受台灣粉絲好評。（寬宏提供）Official髭男dism演出備受台灣粉絲好評。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代搖滾霸主Official髭男dism今（30）宣布強勢回歸台灣！2026年亞洲巡演台北站確定連唱兩天，直接攻下台北小巨蛋。

還記得2024年首度來台「秒殺完售」的震撼嗎？這次髭男直接升級，8月29、30日連兩晚開唱，誠意滿滿；不少粉絲已經開始超前部署：「上次沒搶到，這次直接請假搶票！」

Official髭男dism重返小巨蛋，嗨翻大批歌迷。（寬宏提供）Official髭男dism重返小巨蛋，嗨翻大批歌迷。（寬宏提供）

說到Official髭男dism，根本是「串流怪物」等級，包括《Pretender》全球播放破10億，《Cry Baby》（東京卍復仇者）、《ミックスナッツ》（劇場版SPY×FAMILY 間諜家家酒）等動畫神曲連發，即使可能不認識團名，但一定聽過他們的歌。

「Official髭男dism」這名字乍看很鬧，意思其實是：「就算到了該留鬍子的年紀，也要繼續創作讓人心動的音樂。」浪漫到不行，也難怪歌可以這麼打進人心。

Official髭男dism2026台北站主視覺海報。（寬宏提供）Official髭男dism2026台北站主視覺海報。（寬宏提供）

2024年台北首演時，主唱藤原聰曾對台灣粉絲說：「因為有你們，我們才能復活。」當時一句話讓全場爆哭，現在他們確定將回來兌現承諾。Official髭男dism 2026亞洲巡迴演唱會台北站購票請洽「寬宏售票」。

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