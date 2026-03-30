吳亞馨隱婚4年當媽了 自曝「天天扎手驗血」：額頭禿了長不回來

吳亞馨分享赴日旅遊美照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕昔日的「性感女神」吳亞馨消失演藝圈多年，昨（29日）無預警在臉書投下震撼彈，大方承認自己早已升格人母，且兒子都已經 2 歲了。她今不僅分享了在日本伊豆旅行的美照，更首度揭開高齡產婦背後的辛酸血淚，直言那段日子真的不是一般人能承受的。

42歲的吳亞馨與圈外老公結婚4年，自從淡出螢幕後生活極為低調。這次回歸社群平台，她坦言停更需要勇氣，重新發文更需要勇氣：「反覆仔細想這樣寫可以嗎？照片美圖拍2張（有小孩後，相片裡只有小孩照片了～我想媽媽們都懂～）」。

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吳亞馨。（翻攝自臉書）

回憶起兩年前的求子路，吳亞馨透露身為高齡產婦的艱辛：「我自己有經歷妊娠糖尿病，好的飲食的控制，每天扎手驗血糖，直到生產。」她感性表示，媽媽們心中要面對的壓力與責任，「那真的不是什麼人都可以接受與承受」。甚至產後還面臨嚴重的落髮困擾，讓她急著研究植髮：「我額頭的（頭）髮掉了，就真的很難再長回來～哭哭」。

面對網友質疑美貌「進廠維修」，吳亞馨也展現大姐大的率真，直接笑回：「整形大刀是沒弄，但微針醫美肯定偶爾要去的。」她強調中年生孩子的媽媽，真的要比平常更花時間力氣保養，「決心好重要」。

對於為何選在此時復出，她笑說：「我也不知道為什麼要停也不知道為什麼要開始發文，反正就順其自然吧！」 隨文附上的照片是她之前去日本伊豆旅行的愜意時光，她也熱心推薦當地美景：「有小餐廳，有花園，有360度海景，也有地藏泥娃娃可以參拜。有去伊豆旅行的人很建議去喔。」

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