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自助餐價格隨便喊？「財富自由」男星揪木木揭神秘面紗兼抓「奧客」

黃偉晉（右起）、木木一起向自助餐老闆娘請教價格計算內幕。（華研提供）黃偉晉（右起）、木木一起向自助餐老闆娘請教價格計算內幕。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕很多網友都有同樣經歷，去自助餐店買東西，結帳時總會覺得似乎買貴了，也不太清楚每道菜的份量和價錢究竟標準何在？感覺上像是自由心證，都是老闆說多少錢就要付多少錢。

由「木木」林葦妮開設的YouTube節目《下一站，MU的地》，每一集都邀請不同好友針對不同主題演出，讓粉絲看見她不同的面貌。最新一集邀請到五堅情男星黃偉晉擔任來賓，兩人一起到自助餐店打工，揭開自助餐價格的神秘面紗，兩人不只要會算價格，還要會切菜、煎肉，甚至還要會抓奧客，讓木木忍不住直喊：「我壓力山大！」

木木（左）和黃偉晉在節目裡互動逗趣。（華研提供）木木（左）和黃偉晉在節目裡互動逗趣。（華研提供）

自助餐老闆娘分享有時候會遇到客人表示和上次夾的菜一樣，為什麼這次比較貴？但其實可能份量或是菜的種類都不太一樣。木木開玩笑對黃偉晉說：「感覺是你會做的事。」黃偉晉反駁說：「我不會，我的財力狀況在自助餐等於是財富自由的。」

黃偉晉在自助餐店第一次挑戰炸雞排及煎雞腿排，原本練習時他自信滿：「小case啦！上過《星廚之戰》，這算什麼。」沒想到正式開始時，他緊張到手忙腳亂，最後端出去的雞腿排甚至沒有熟，遭工作人員吐嘈：「你不是做料理節目的嗎？」他坦言：「我很快就被淘汰啦！」

另一個挑戰是，要從大排長龍的客人中抓出誰是節目安插的奧客？猜錯就要幫那位客人付錢，結果黃偉晉發現偷偷把肉用其他菜蓋住的客人，當場教育客人以後要把菜分開來放，甚至激動到飆出台語：「你當作我們是『青梅』（瞎子）喔。」綜觀木木和黃偉晉在店裡的表現，最後請老闆娘選出可以錄取的人，老闆娘毫不猶豫選擇了黃偉晉。

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