甜到失控 陳飛宇、迪麗熱巴「同吃一塊」 網暴動：真愛

迪麗熱巴（左）、陳飛宇一起上綜藝節目，互相深情凝視。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕古裝奇幻劇《白日提燈》話題狂飆，但真正讓全網暴動的，竟然是迪麗熱巴、陳飛宇在綜藝上的「間接接吻」畫面。

兩人近日合體登上《你好，星期六》，一段互動直接炸翻社群。陳飛宇當場咬下迪麗熱巴手中的蔥油餅，等同「吃同一塊」，畫面曖昧到不行。迪麗熱巴瞬間睜大眼睛驚喊：「你不能掰下面嗎？」反應又羞又慌，讓全場嗨翻。

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這段畫面曝光後立刻瘋傳，「#吃同一塊蔥油餅」話題單日閱讀量破億，網友狂刷：「這根本在談戀愛吧」、「太超過了」、「甜到不像演的」。

陳飛宇（左）認為，籃球和迪麗熱巴的共同點是「我的最愛」。（翻攝自IG）

不只如此，兩人現場互動根本全程高糖。在默契問答環節，當主持人問「迪麗熱巴與籃球有什麼共同點」，陳飛宇毫不猶豫寫下：「都是我的最愛」，一句話直接撩爆現場。

迪麗熱巴當場害羞捂嘴，表情管理直接失守，網友更瘋狂截圖說：「眼神全是愛」、「這已經藏不住了」。

陳飛宇（左）瘋狂撒糖連迪麗熱巴都忍不住掩嘴害羞。（翻攝自IG）

節目中的「歸墟聯誼大會」有一橋段浪漫值拉滿。身高188公分的陳飛宇手持玫瑰站在舞台中央，168公分的迪麗熱巴身穿鑲鑽長裙緩緩走來，最萌身高差加上對視畫面直接讓粉絲大喊：嗑到了，連主持人何炅都被甜到笑不停。

事實上，《白日提燈》自3月28日上線後，就穩坐Disney+台灣熱播榜前3名，成為3月最大黑馬。但不少網友直言：「劇還沒追完，先被真人CP圈粉」。

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