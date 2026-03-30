吳宗憲暌違8年開唱數度淚崩 Sandy台下哭到滿臉花

吳姍儒看憲哥演唱會神預測下一句。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「綜藝天王」吳宗憲睽違8年開唱，昨晚演唱會圓滿落幕，台上的他真情流露、數度情緒潰堤落淚。大女兒「Sandy」吳姍儒全程在台下力挺，感性透露，看到父親激動落淚的模樣，自己也跟著哭爆，更深情告白：「我很愛你喔爸爸。」

Sandy看著熟悉的舞台，讓她彷彿回到棚內，「有好幾個瞬間，我覺得好像回到《小明星大跟班》的日子。」她更笑說，自己不斷跟老公預測父親下一句要說什麼，結果竟然「準準準」，讓她直呼這真的是「默契與親生的」。

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憲哥將「女兒誕生」納入人生里程碑，Sandy台下見父親落淚也哭了。（翻攝自IG）

演唱會高潮處，吳宗憲逐一回顧歷年專輯與人生轉折，甚至在細數1990年的個人成就時，特別將「女兒的誕生」視為重要里程碑，更當眾點名要Sandy起立向觀眾揮手。這番舉動讓Sandy在感動之餘也忍不住吐嘈：「你很煩捏！」

憲哥開唱激動情緒潰堤，Sandy台下哭到滿臉花。（翻攝自IG）

看著父親在台上流淚，台下的三個女兒也同步被觸動，Sandy坦言：「我基本上已經哭到滿臉花，再被他一貫的幽默笑翻。」她感性形容父親：「我其實常常覺得很懂他又很不懂他，他是我生命中的時空旅人（He's a time traveler indeed）。」演出最後，吳宗憲呼籲世界能多一點愛，Sandy也隔空回應父親的愛。

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