自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ圭賢音樂劇《維特》登大銀幕！3戲院限定上映 超美花香海報曝光

Super Junior圭賢領銜主演純愛經典《維特》4月10日起將在台上映。（甲上娛樂提供）Super Junior圭賢領銜主演純愛經典《維特》4月10日起將在台上映。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由Super Junior圭賢領銜主演的純愛經典音樂劇《維特》將於4月10日起將於全台3家秀泰影城限定上映，韓國神級原創音樂劇《英雄：旗艦版》則將在4月17日接力登上大銀幕。

《英雄：旗艦版》震撼重現哈爾濱車站改變歷史命運的關鍵一槍。（甲上娛樂提供）《英雄：旗艦版》震撼重現哈爾濱車站改變歷史命運的關鍵一槍。（甲上娛樂提供）

《維特》改編自18世紀德國文豪歌德震撼文壇的巔峰之作，自2000年於韓國首演以來，便以極致的浪漫主義色彩橫掃劇場界，累積百萬人次動容見證。其中韓流美聲男神圭賢以細膩深情演技化身文學史上最癡情的「維特」，蔚為經典，適逢圭賢出道20週年，這部由他傾力詮釋的經典代表作宣告重返大銀幕。全劇音樂以鋼琴與弦樂為主軸，編織出如詩如畫的憂鬱氛圍，製作團隊耗時半年，從上百場珍貴錄影影像中，精挑細選出最具感染力的特寫與運鏡，讓觀眾能近距離感受維特那份令人心碎的執著。

圭賢主演的《維特》上映特典「摯愛永存」花香海報包覆雋永百合香氛，持久留香。（甲上娛樂提供）圭賢主演的《維特》上映特典「摯愛永存」花香海報包覆雋永百合香氛，持久留香。（甲上娛樂提供）

為回饋廣大影迷，片商甲上娛樂與秀泰影城合作於全台3家秀泰影城（台北欣欣秀泰影城、台中文心秀泰影城、高雄夢時代秀泰影城）限定上映，不僅是視覺與聽覺的饗宴，更帶來「嗅覺」沉浸體驗，《維特》限量「摯愛永存」花香A3海報運用特殊的精油微型膠囊網印技術，觀眾僅需輕輕摩擦紙張，即會散發優雅迷人的百合清香，寓意著劇情的「淒美」與「永恆的思念」，完美契合《維特》核心精神。香氛經膠囊包覆不輕易揮發，如同圭賢20年來如初的純粹歌聲，歷久彌新。

《英雄：旗艦版》由音樂劇王者鄭成華（前）領銜主演。（甲上娛樂提供）《英雄：旗艦版》由音樂劇王者鄭成華（前）領銜主演。（甲上娛樂提供）

鄭在恩在《英雄：旗艦版》飾演潛伏敵營的密探雪姬。（甲上娛樂提供）鄭在恩在《英雄：旗艦版》飾演潛伏敵營的密探雪姬。（甲上娛樂提供）

4月17日起接力上映韓國神級原創音樂劇《英雄：旗艦版》，此版本為15週年製作規模全面升級的「旗艦版」巔峰之作。由音樂劇王者鄭成華領銜主演，攜手實力派影星鄭在恩、金道亨，展現穿透靈魂的極致唱功與表演，重現1909年哈爾濱義舉的壯烈時刻。159分鐘大銀幕沉浸式體驗，音樂與戲劇層層交織的情感爆發，打造出撼動靈魂的史詩體驗。

圭賢（左）以細膩演技與穿透靈魂的嗓音，化身文學史上最癡情的「維特」。（甲上娛樂提供）圭賢（左）以細膩演技與穿透靈魂的嗓音，化身文學史上最癡情的「維特」。（甲上娛樂提供）

《維特》及《英雄：旗艦版》將接力於台北欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄夢時代秀泰影城限定上映，同步推出超值「韓國音樂劇聯合套票」，以極具收藏價值的限量紀念票券及《維特》摯愛永存花香A3海報、《英雄：旗艦版》A3海報，邀請全台觀眾進入沉浸式的大銀幕劇場體驗，聯合套票預計下週三（4/8）開賣，購買聯合套票即保證獲得上映特典和紀念票券，全台限量200套，數量有限，售完為止，更多場次及售票資訊請追蹤甲上娛樂和秀泰影城官方社群平台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中