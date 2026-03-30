SJ圭賢音樂劇《維特》登大銀幕！3戲院限定上映 超美花香海報曝光

Super Junior圭賢領銜主演純愛經典《維特》4月10日起將在台上映。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由Super Junior圭賢領銜主演的純愛經典音樂劇《維特》將於4月10日起將於全台3家秀泰影城限定上映，韓國神級原創音樂劇《英雄：旗艦版》則將在4月17日接力登上大銀幕。

《英雄：旗艦版》震撼重現哈爾濱車站改變歷史命運的關鍵一槍。（甲上娛樂提供）

《維特》改編自18世紀德國文豪歌德震撼文壇的巔峰之作，自2000年於韓國首演以來，便以極致的浪漫主義色彩橫掃劇場界，累積百萬人次動容見證。其中韓流美聲男神圭賢以細膩深情演技化身文學史上最癡情的「維特」，蔚為經典，適逢圭賢出道20週年，這部由他傾力詮釋的經典代表作宣告重返大銀幕。全劇音樂以鋼琴與弦樂為主軸，編織出如詩如畫的憂鬱氛圍，製作團隊耗時半年，從上百場珍貴錄影影像中，精挑細選出最具感染力的特寫與運鏡，讓觀眾能近距離感受維特那份令人心碎的執著。

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圭賢主演的《維特》上映特典「摯愛永存」花香海報包覆雋永百合香氛，持久留香。（甲上娛樂提供）

為回饋廣大影迷，片商甲上娛樂與秀泰影城合作於全台3家秀泰影城（台北欣欣秀泰影城、台中文心秀泰影城、高雄夢時代秀泰影城）限定上映，不僅是視覺與聽覺的饗宴，更帶來「嗅覺」沉浸體驗，《維特》限量「摯愛永存」花香A3海報運用特殊的精油微型膠囊網印技術，觀眾僅需輕輕摩擦紙張，即會散發優雅迷人的百合清香，寓意著劇情的「淒美」與「永恆的思念」，完美契合《維特》核心精神。香氛經膠囊包覆不輕易揮發，如同圭賢20年來如初的純粹歌聲，歷久彌新。

《英雄：旗艦版》由音樂劇王者鄭成華（前）領銜主演。（甲上娛樂提供）

鄭在恩在《英雄：旗艦版》飾演潛伏敵營的密探雪姬。（甲上娛樂提供）

4月17日起接力上映韓國神級原創音樂劇《英雄：旗艦版》，此版本為15週年製作規模全面升級的「旗艦版」巔峰之作。由音樂劇王者鄭成華領銜主演，攜手實力派影星鄭在恩、金道亨，展現穿透靈魂的極致唱功與表演，重現1909年哈爾濱義舉的壯烈時刻。159分鐘大銀幕沉浸式體驗，音樂與戲劇層層交織的情感爆發，打造出撼動靈魂的史詩體驗。

圭賢（左）以細膩演技與穿透靈魂的嗓音，化身文學史上最癡情的「維特」。（甲上娛樂提供）

《維特》及《英雄：旗艦版》將接力於台北欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄夢時代秀泰影城限定上映，同步推出超值「韓國音樂劇聯合套票」，以極具收藏價值的限量紀念票券及《維特》摯愛永存花香A3海報、《英雄：旗艦版》A3海報，邀請全台觀眾進入沉浸式的大銀幕劇場體驗，聯合套票預計下週三（4/8）開賣，購買聯合套票即保證獲得上映特典和紀念票券，全台限量200套，數量有限，售完為止，更多場次及售票資訊請追蹤甲上娛樂和秀泰影城官方社群平台。

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