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7.5億神片救火失敗？《陽光女子》監製開QA反被網圍剿

劉蔚然開「聊天室」，第一句話先「拜託別再燒演員」。（資料照，記者胡舜翔攝）劉蔚然開「聊天室」，第一句話先「拜託別再燒演員」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕票房衝破7.55億的《陽光女子合唱團》原是台灣影壇的「勵志奇蹟」，卻因「中國台灣」標註風波全面翻車。爭議延燒後，監製劉蔚然選擇正面迎戰，還在Threads親自開設「有問必答聊天室」，沒想到火不但沒滅，反而燒得更旺。

劉蔚然開「聊天室」，第一句話先「拜託別再燒演員」試圖把火力集中到自己身上，止住外界對第一線創作者的攻擊；只是沒想到，這場「公開QA」，很快變成另一個戰場。

《陽光女子合唱團》監製劉蔚然（左）開QA反被網圍剿。（翻攝自IG）《陽光女子合唱團》監製劉蔚然（左）開QA反被網圍剿。（翻攝自IG）

針對最敏感的政府補助問題，劉蔚然明確表示依照合約，只要電影最終有獲利，「輔導金本來就需要全額返還」；換句話說，這筆補助並非「拿了就不還」，而是早有回收機制。

至於最關鍵的爭議「中國台灣」標示問題，劉蔚然則回應：「過去從《賽德克巴萊》到《周處除三害》等在中國上映的台灣電影，都曾以類似方式被標示」，並強調「沒有一部台灣電影會主動這樣標示。」她也試圖將焦點拉回作品本身，表示電影的價值在於「被看見、被感動」，而非標籤本身。

然而，網友顯然不打算放過，截至截稿前，聊天室湧入逾200則留言，火力全開，有網友直言「想了一整天只回這個？」、「翻拍片憑什麼拿國片補助？」、「在台灣當國片賺錢，出國卻變中國台灣？」

甚至有人直接質疑：「這樣算不算一邊賺國人的錢，一邊消費國人情感？」整體風向一度傾斜，從單一標註爭議，延燒到「國片定義」、「文化認同」與「市場現實」的論戰，網上演變成大型質詢現場。

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