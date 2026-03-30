五月天慶祝生日阿信驚吐「明年休息」 第十張專輯想交棒給「她」

五月天時光機帶領歌迷「回到侏羅紀的那一天」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨（29日）是五月天成軍紀念日，在香港啟德體育園的最終場，除了高唱生日快樂歌，阿信也說出不少「真心話」，面對近期網路上一些「黑」他的不實內容，他也意有所指爆出「干我屁事！」

五月天在台上高唱生日快樂歌，阿信感性說：「如果說演唱會不是一台時光機，而是提款機的話，那提出來的都是人的一份真心，有最精彩舞台和燈光，和讓你們每個人都過得開開心心的maydayland。」團長怪獸則說：「我們會努力在舞台上演出，也不一定要勞師動眾來看五月天，也不需要擠破頭來祝五月天生日快樂，無論你在哪都謝謝你參與，五月天謝謝你們，把願望送給你們，希望身體健康，平安幸福。」

請繼續往下閱讀...

五月天冠佑（右三）愛女小玫瑰（左三）擔任嘉賓，開心合唱。（相信音樂提供）

香港第三場演出中，五月天嘉賓是鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤，2006年她出生那年，五月天剛好推出《為愛而生》專輯，其中最後一首《胎音》裡收錄了剛呱呱墜地的小玫瑰的第一聲哭聲，如今她已長得亭亭玉立，也喜歡創作、唱歌，小玫瑰和阿信合唱《愛情的模樣》和自己的創作曲《朋友而已》，阿信對她的創作也給予肯定，對小玫瑰說：「小玫瑰你會寫歌，那第10張專輯交給妳了，謝謝！」

五月天完成香港巡演，最終場團員都有很多感觸。（相信音樂提供）

過去五月天和香港歌迷總是有5月之約，今年則因場地問題提前到3月之約，但這次阿信說出讓歌迷憂心的話，提到也許明年就要休息一次了，歌迷紛紛討論，五月天忙完這波巡演後，或許明年就要開始「閉關」做第十張專輯了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法