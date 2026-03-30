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娛樂 電視

胡瓜闖「十寶家庭」榨乾體力 驚見壯觀洗衣陣仗：這輩子沒看過

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜Youtube節目《下面一位》，日前播出最新一集，胡瓜到多寶家庭化身陪玩爺爺，從踏進家門那一刻，現場宛如大型幼兒園開放日，笑聲與吵鬧聲此起彼落，讓胡瓜忍不住驚呼：「這像不像幼稚園下課了！」

胡瓜挑戰10寶陪玩爺爺，體力被榨乾。（下面一位提供）胡瓜挑戰10寶陪玩爺爺，體力被榨乾。（下面一位提供）

如此龐大的家庭規模，十寶媽分享日常生活堪比軍事管理，出門前要整隊、分組、點名，小孩們還能自動找到「兩人一組」的搭檔，只不過光出門就要集合半小時，讓胡瓜看了直呼專業：「這根本訓練過吧！」家中執行大的照顧小的，哥哥帶弟弟、姐姐顧妹妹，形成自然的「小幫手制度」，讓媽媽得以稍微喘口氣。但媽媽坦言，真正屬於自己的時間少之又少，頂多只能外出一兩小時，「還是要有一點小確幸，不然真的會瘋掉。」

問到這麼多小孩，有無發生過遺忘事件？結果曾發生接送時「開車少一個」的驚險插曲。家事方面，每天洗衣至少花上兩小時，一次還得丟8顆洗衣球、搭配香香豆，連胡瓜都看傻：「我這輩子沒看過這麼大陣仗的洗衣方式！」

胡瓜伺候10位小孩切換軟萌模式。（下面一位提供）胡瓜伺候10位小孩切換軟萌模式。（下面一位提供）

胡瓜化身家事小幫手，幫忙下廚煮飯、幫10位小孩打飯菜，幫忙裝外出水，面對一整排小朋友，胡瓜也瞬間切換成「孩子王模式」，開始各種逗趣互動，賣萌、娃娃音樣樣來，讓胡瓜直呼真的不簡單。胡瓜也貼心帶小朋友們出們散步買點心，看到大家排隊領點心，齊聲胡瓜也感性表示：「這個家庭真的很不簡單，是甜蜜的負擔，也是滿滿的愛。」

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