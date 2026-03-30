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娛樂 日韓

韓國大咖翻譯竟是禽獸！半小時當街猥褻2女 摩鐵性侵學生拍裸照

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國一名知名電影翻譯黃石熙長相斯文，曾上過劉在錫等人主持的綜藝節目，結果今天（30日）被踢爆根本就是罄竹難書的性侵犯，不但曾在街頭半小時就猥褻兩名女子，還曾經強拉學生進汽車旅館性侵、拍攝裸照，實在令人髮指。

黃石熙是韓國知名的英韓翻譯家，翻譯過600多部作品，包括電影《死恃》、《蜘蛛人》、《波希米亞狂想曲》等等，去年還出版了書籍《誤譯之譯》療癒了不少讀者，還被稱為「溫柔的翻譯家」。

黃石熙曾經上過劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝自YouTube）黃石熙曾經上過劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（翻攝自YouTube）

不過《dispatch》今天踢爆，其實黃石熙根本前科累累，過去至少在A某、B某、C某、D某、E某身上留下傷害，他在2005年於大學附近接連犯罪，他先從後方強抱A某，雙雙倒地後竟坐在A某身上繼續磨蹭，A某反抗，黃石熙還毆打A某的臉部3、4次，A某的妹妹B某當下上前阻止，也被黃石熙打下巴、扯頭髮，姐妹倆傷痕累累，更別說精神上的傷害。

扯的是，黃石熙第一次犯案是在晚上6點半，才過了半小時，晚間7點他又對另一名正在等計程車的C某出手，將C某推倒在地進行猥褻，朋友D某見狀上前把兩人分開，結果黃石熙又用拳頭揍D某的頭嗆：「妳算什麼東西！」

黃石熙在IG發聲明，不開放網友留言。（翻攝自IG）黃石熙在IG發聲明，不開放網友留言。（翻攝自IG）

事後，黃石熙被依強制猥褻等罪行送辦，結果他又哭說自己是喝酒斷片了，但法院不採信，將他判處1年6個月、緩刑2年，怎料後來他因為翻譯《殭屍哪有這麼帥》聲名大噪，還受邀擔任講師。結果2014年又撿屍喝醉的學生，將她帶到汽車旅館性侵，並拍攝裸照，法官考量到黃石熙一家生計以及妻子不斷求情，只判黃石熙有期徒刑2年，緩刑4年，並要求他接受80小時性暴力治療課程及80小時社會服務。

為何這起事件會再次浮上檯面，爆料人向《dispatch》踢爆的原因，就是看不慣他過去至少犯下兩起的性犯罪案件，結果現在卻在螢光幕前討論歧視女性議題，真的超級偽善。針對爆料，黃石熙在IG上發文，表示正在與律師商討相關事宜，若是報導不實，會研議進行更正以及回應。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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