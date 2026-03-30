田曦薇爆乳直播「露膚違規」被消失20分鐘 奇葩擋胸奇招曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女星田曦薇演出古裝劇《逐玉》受討論，她昨（29日）以一身粉色深V改良式旗袍現身品牌直播，這套「戰袍」不僅讓她呼吸困難，還因為太過火辣，直接被平台判定「露膚違規」強制斷訊，消失整整20分鐘，急得工作人員趕快搬出救兵救場。

田曦薇深V爆乳現身直播，竟遭平台「強制斷訊」。（翻攝自微博）

田曦薇身穿改良旗袍直播，白皙膚色配上低胸剪裁，讓豐滿上圍呼之欲出。沒想到播到一半，畫面竟因「露膚違規」被平台無預警切斷，消失的20分鐘讓大批粉絲超錯愕。事後，直播方為了讓活動繼續，使出超奇葩大招，直接在鏡頭前的支架夾上4張田曦薇的精緻小卡，精準擋住「胸前風光」，這才順利復播。

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田曦薇深V爆乳現身直播，竟遭平台「強制斷訊」。（翻攝自微博）

除了露膚爭議，眼尖網友發現這套禮服疑似過小。被合作演員毛林林爆料其實才35公斤、瘦到能背起190公分張凌赫的田曦薇，竟然在側身與背部被勒出一道明顯的「肉痕」。粉絲心疼直呼：「她已經很瘦了，真的沒必要」、「掐出來好多肉...這衣服完全不合身啊」，質疑工作室選衣失職，為了怕禮服下滑竟然讓女神勒到連呼吸都困難。

田曦薇身穿的改良式旗袍疑太緊身，背部被發現擠出一坨肉。（翻攝自微博）

即便穿著不合身的衣服、背部被擠出一坨肉，田曦薇依舊展現頂級敬業精神，全程面帶笑容。她不僅大方賣萌，還高舉雙臂重現劇中經典場面，高喊：「青天大老爺！」展現滿滿活力。她感性表示：「希望大家看到我也能被帶動能量，感覺到活力與幸福。」

田曦薇直播遭平台以「露膚違規」強制斷訊，品牌急搬4張小卡遮胸才復播。（翻攝自微博）

對於這次的直播風波，網友評價兩極。有人大讚田曦薇身材真材實料，但也有人吐槽：「直播帶貨就穿正常一些不就行了，又不是走秀。」更有粉絲怒嗆團隊老是拖後腿，為了流量刻意讓她穿爆乳裝，導致這場直播「田曦薇被裙子勒成這樣」直接衝上微博熱搜。

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