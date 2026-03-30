《極限返航》全台票房逆勢上漲！春假放大絕「洛基」大放送

《極限返航》口碑帶動台灣票房逆勢上升。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由萊恩葛斯林主演的年度科幻動作鉅作《極限返航》全球票房持續飆升，在台灣同樣展現驚人後勁。上映第二週末再進帳台幣2400萬元，較首週末逆勢成長7%，顯示口碑發酵帶動觀影熱度持續升溫。目前全台累積票房已達台幣6580萬元，並持續上修最終票房。

電影上週末更同步蟬聯北美及全球票房冠軍，全球票房已正式突破3億美金（約台幣96.12億元），其中IMAX影廳就貢獻了5960萬美金（約台幣19.09億元），占比高達20%，顯示大銀幕規格對觀眾具備高度吸引力。

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在口碑與市場動能支撐下，業界目前預估最終全球票房有望上看5.8億美金（約台幣185.83億元），對於製作成本約1.9億美金（約台幣60.87億元）的本片而言，後續走勢備受關注。

《極限返航》推出限定套組。（索尼影業提供）

電影的影響力更延伸至出版市場，書商三采文化表示，電影上映後電影同名小說書衣版首刷3000本銷售一空外，已連續緊急再版3次。顯示《極限返航》成功帶動觀眾在觀影後延伸學習與閱讀的興趣，形成難得的跨產業效應。

此外，片中角色「洛基」（ROCKY）在觀影後也成為觀眾討論焦點，看完電影後喜愛度爆表，社群熱度持續飆升。片商也順勢推出限量應援商品，為即將到來的春節連假應戰。

《極限返航》全台持續上映中，凡購買4月3日（五）起的IMAX版全票四張，即可獲得《極限返航》IMAX原文A3海報四張 + AMAZE! AMAZE! AMAZE! 洛基爆米花桶乙個。

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