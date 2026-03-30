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娛樂 最新消息

hito流行音樂獎十大華語歌曲揭曉 蔡依林搶最受歡迎女歌手 對手是這些人

〔記者陳慧玲／台北報導〕2026 hito流行音樂獎5月23日將在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，今（30日）公布十大華語歌曲以及各獎項入圍者，包括天后「Jolin」蔡依林，人氣樂團告五人都有作品獲得十大歌曲。

蔡依林歌曲獲得十大華語歌曲。（凌時差提供）蔡依林歌曲獲得十大華語歌曲。（凌時差提供）

今年獲得hito流行音樂獎十大華語歌曲（依筆劃順序排列）作品如下：

A-Lin《幸福在歌唱》、icyball冰球樂團《不在乎》、蔡依林《Pleasure》、告五人《黑夜狂奔》、周湯豪 《我的i》、陶喆《陪你》、張震嶽《浪人的…》、頑童 MJ116《OGS》、盧廣仲《太陽與地球》、蘇慧倫《就說給我聽》

hito流行音樂獎啟動記者會 左起派偉俊 白安 冰球樂團（記者潘少棠攝）hito流行音樂獎啟動記者會 左起派偉俊 白安 冰球樂團（記者潘少棠攝）

今天包括冰球樂團、派偉俊、白安都出席活動記者會，宣讀入圍名單，本屆入圍最受歡迎女歌手包括：蔡依林、Miss Ko 葛仲珊、白安、家家、蘇慧倫。

另外入圍最受歡迎男歌手則包括：Van Ness Wu 吳建豪、周湯豪、陶喆、張震嶽、盧廣仲。

hito流行音樂獎啟動記者會 冰球樂團 （記者潘少棠攝）hito流行音樂獎啟動記者會 冰球樂團 （記者潘少棠攝）

除了宣讀入圍名單，白安、派偉俊、冰球樂團也帶來祝賀好禮，包括蘋果、慶祝清酒、霜淇淋，祝福2026 hito流行音樂獎平「安」順利圓滿，讓台北小巨蛋成為萬人音樂「派」對，演出陣容炸裂舞台「冰冰」 ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ，希望到時與歌迷一同在小巨蛋狂歡。

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