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娛樂 最新消息

許老三現身Threads！一句「已經是豪門」霸氣護姊

小S（左）與女兒許曦恩。（資料照；記者潘少棠攝）小S（左）與女兒許曦恩。（資料照；記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日因經常現身各大演唱會自拍打卡而被網友暱稱為「追星阿北」的童榮地，在社群平台Threads分享一張多年前與藝人「小S」徐熙娣的合照，意外掀起討論。照片曝光後，不僅勾起不少網友的回憶，還釣出小S的小女兒許老三許曦恩親自現身留言，瞬間成為話題焦點。

照片中可見年輕時期的小S站在一旁合影，而她身上穿著的紫粉色羽絨背心格外顯眼，濃厚年代感的穿搭意外成為討論重點。許多網友看到後紛紛留言調侃，「沒想到小S也會穿這種婆媽背心」話題一度歪樓。

不過也有眼尖的網友發現，照片前方的一名小女孩其實就是小S的三女兒許老三。對此，許老三本人也親自現身留言區回應，簡單寫下「那是我耶」，並附上一個笑臉表情符號。短短一句話立刻吸引大量網友按讚，不少人表示她從小就十分可愛。

小S女兒「許老三」近日在Threads上留言。（翻攝Threads）小S女兒「許老三」近日在Threads上留言。（翻攝Threads）

近來開始使用Threads的許老三，也因為一則留言再度引發討論。13歲的她先前曾清空Instagram，只留下單一貼文，如今轉戰Threads後雖尚未正式發文，但在留言區的發言卻相當直接。面對部分網友以簡體字批評她的兩位姊姊Elly與Lily「不讀書、只想出道、嫁入豪門」，她隨即回覆：「嫁入豪門？抱歉，已經是了。」語氣相當霸氣。

小S女兒「許老三」留言力挺姐姐。（翻攝Threads）小S女兒「許老三」留言力挺姐姐。（翻攝Threads）

這段護姊發言曝光後，立刻在社群上引發熱議。許多粉絲認為她的直率個性與母親小S十分相似，紛紛留言稱讚她「很有氣場」、「完全遺傳媽媽的個性」。

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