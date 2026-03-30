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娛樂 最新消息

66歲唐朝豪放女大解放 無罩還這麼挺

《唐朝豪放女》夏文汐最新影片被指無罩上陣，引發熱議。（香港星島日報）《唐朝豪放女》夏文汐最新影片被指無罩上陣，引發熱議。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕66歲港星夏文汐剛出道拍攝電影《烈火青春》爆紅，並以該片入圍第2屆香港電影金像獎最佳新演員，之後又演出《唐朝豪放女》、《花街時代》、《女子監獄》等電影，因大膽演出被稱「80年代豪放女」、「香港第一代烈女」，早年曾來台拍攝多部連續劇擔綱女主角，老一輩觀眾對她並不陌生。

夏文汐近年將事業重心轉往中國發展，日前上傳了一段影片大派福利，瞬間引爆熱議，再次證明「不老女神」傳奇地位。

66歲唐朝豪放女大解放 無罩還這麼挺她因演出《唐朝豪放女》，在台港中三地一炮而紅。（香港星島日報）

在最新影片中，夏文汐身穿一套鮮紅色西裝，在廣東省深圳市體驗各種科技生活。然而，她身穿西裝之內卻大有乾坤，被疑真空無罩上陣，僅扣上一顆鈕扣，解放上圍完美曲線，姣好身材若隱若現，性感魅力絲毫不減當年。

夏文汐這段大派福利影片讓粉絲看得目不轉睛，驚嘆她保養得宜，顏值和身材完全媲美當年，果然是風韻猶存的女神。

身材火辣的夏文汐被譽為80年代性感女神。（香港星島日報）身材火辣的夏文汐被譽為80年代性感女神。（香港星島日報）

影片發布後，網友反應極為熱烈，紛紛留言表達讚賞激動表示：「女神就是女神，竟然還這麼挺」，盛讚其身材數10年如一日，更有人跟著讚嘆：「這個姐姐怎麼越老越有味道」、「身材超好」、「雍容華貴」，一致認為歲月不僅沒有在她身上留下痕跡，反而增添更多成熟韻味。

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