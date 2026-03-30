與戲劇男神爭收視被冷回 ！炎亞綸「情勒」場面曝光了

炎亞綸、李國毅掀起回憶殺。（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸「Ikigai」巡迴演唱會高雄場邀來「戲劇男神」李國毅擔任嘉賓，兩人在台上互動火花十足，炎亞綸表示彼此演藝生涯長年重疊，過去也常為偶像劇收視率競爭，李國毅則回：「原來你在意這些，我不在意。」讓全場笑聲不斷。

炎亞綸、李國毅合唱三經典曲。（晴空鳥提供）

李國毅與炎亞綸合唱《我知道》、《專屬天使》與《二分之一》，掀起全場高潮。其中《我知道》為偶像劇《比賽開始》歌曲，由BY2演唱；《專屬天使》則是偶像劇《花樣少年少年》主題曲，由「TANK」呂建忠演唱，皆是經典曲，旋律一出立刻帶領歌迷重返青春記憶。

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李國毅表示一直覺得炎亞綸很勇敢，「做了很多我想做但不敢做的事情」，並笑說「謝謝炎老闆帶我解鎖一次高流」，也分享從小就很喜歡《二分之一》這首歌，回憶當年看MV時覺得炎亞綸「真的很帥」，甚至笑說「我也好想成為炎亞綸」，最後更幽默喊話：「其實我是來場勘的！」引爆全場期待。

李國毅笑稱想成為炎亞綸。（晴空鳥提供）

演出中段進入情感最深的段落，炎亞綸分享這些年的成長與轉變，坦言如今更能真實感受自己，也更珍惜每一次站上舞台的機會。其中最令人動容的一刻，是一位來自韓南韓、成功戰勝癌症的歌迷特地到場支持，他坦言看到對方出現「真的很感動，也放心了」。歌迷也回應會持續維持良好狀態，溫暖互動讓全場動容。此外，他也進行「Ikigai募集」與歌迷互動，現場歌迷熱情應援、甚至出現「瘋狂拉票」場面，他笑稱這是最溫暖的「情勒」，讓現場充滿情感連結。

炎亞綸被粉絲抗癌感動。（晴空鳥提供）

炎亞綸寵粉互動。（晴空鳥提供）

新專輯製作人陳姍妮也特別南下支持，炎亞綸透露得知消息當下「從椅子上跳起來」備感壓力。他笑說，「媽媽與姍妮老師是『此生被我帶來最多煩惱的兩個女人』」，語氣中滿是感謝。 他表示，出道20年仍能持續創作並合作，是珍貴的緣分，也讓自己更加踏實面對音樂與人生。

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