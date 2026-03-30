蕭敬騰喜迎家庭新成員！愛妻甜喊「珍貴的寶」

〔記者張釔泠／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰今天迎來39歲生日，多年來，老蕭總在這一天透過義賣捐出私人物品與收藏，將祝福轉化為實際的幫助，愛妻Summer也在限動放上壽桃照，寫道：「生日快樂，珍貴的寶，天天開心，好事多多。」

蕭敬騰迎來39歲生日。（喜鵲提供）

今年老蕭將生日聚會選在網球場與親朋好友和粉絲們共度，拍賣會結束後，老蕭立刻驅車和朋友簡單餐敘，晚餐過後，又和好友回到球場揮拍度過生日。

請繼續往下閱讀...

蕭敬騰生日與歌迷相聚。（喜鵲提供）

蕭敬騰在網球場上慶生。（喜鵲提供）

老蕭也貼心準備給粉絲小禮物，內容是自創品牌「33」的紀念T恤，活動中的影片更是他日前在網球場，遇見那隻後來被帶回家的貓咪－「小綺」，牠成為家中一員，更是老蕭日常的一部分。

老蕭生日與好友一起打網球，吳漢坤（左起）、皮卡邱、袁詠琳。（喜鵲提供）

Summer甜祝老蕭生日快樂。（翻攝自IG）

此外，他也將日前在鑽石舞台公益演出的酬勞透過主辦單位捐出。近日收到來自各地的祝福之中，也包括十方啟能中心，院方與孩子們用他們的方式回應付出。提到生日願望，他的答案多年來幾乎沒有改變，總說：「希望自己、家人、大家都健康平安，也希望自己能繼續把音樂做好，做出更多好作品。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法