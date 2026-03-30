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娛樂 電視

崔洪邏魅力太強！60大砲哥捨相機齊跳「韓式體操」

〔記者傅茗渝／台北報導〕洋基工程本週推出「洋基FUN學園」主題週，將球場打造為熱血校園。啦啦隊「洋基女孩」集體換上學生制服，不僅親自為粉絲盛飯，更推出系列「課程式互動」。29日賽後壓軸登場的「韓式體操課」掀起最高潮，現場60位球迷捨棄攝影機，大跳體操的畫面極具視覺衝擊。

崔洪邏領舞韓式體操。（洋基工程提供）崔洪邏領舞韓式體操。（洋基工程提供）

本次體操課由韓籍啦啦隊成員崔洪邏、睦那京親自領舞，配上強烈節奏的韓風音樂。原本球團擔心粉絲生性害羞，沒想到當天多達60位「大砲哥」集體收起相機，整齊排開站在球場中央跟跳，壯觀場面讓場邊球員也看傻眼駐足圍觀。

芮妮擔任小老師。（洋基工程提供）芮妮擔任小老師。（洋基工程提供）

首度在球場帶領大批粉絲律動，崔洪邏興奮表示：「這算是第一次帶這麼多粉絲一起跳，本來很緊張，但更多的是好玩！」對於粉絲的表現，她給出90分的高評價：「看到大家都很認真，甚至有人跳得比我還有力，氣氛真的很好，還有幾位粉絲動作熟練到讓我邊帶邊笑出來！」

洋基工程本週打造「洋基FUN學園」主題週，將球場變身青春滿點的校園現場。（洋基工程提供）洋基工程本週打造「洋基FUN學園」主題週，將球場變身青春滿點的校園現場。（洋基工程提供）

擔任風紀股長的「小老師」芮妮則驚訝於粉絲的學習速度。她笑稱第一次看到大家放下手機專心跳操，並大方給出100分滿分：「音樂一響大家還會互相確認動作，很快就能順暢接上節拍。後來看到球迷自跳時動作都接得很好，真的很佩服！」

睦那京和粉絲跳體操。（洋基工程提供）睦那京和粉絲跳體操。（洋基工程提供）

除了體操，女孩們換上制服也直呼像「瞬間穿越」。芮妮分享幫粉絲打飯時，勾起不少學生時代幫同學盛飯的回憶。她感性表示，無論是熱力四射的啦啦隊服，還是充滿清純氣息的學生服，都能帶給粉絲不同的視覺氛圍。

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