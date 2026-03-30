范瑋琪登《浪姐7》！打給王力宏求助 自曝最大弱點是跳舞

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著中國人氣音樂綜藝《乘風2026》（又稱《浪姐7》）公布新一季參演名單，歌手范瑋琪確定加入節目，成為本季備受關注的「姐姐」之一。消息曝光後，不少網友關注她的舞台表現與近況，而她近期釋出的清唱影片與節目預告，也再次掀起討論。

范瑋琪參與節目《乘風2026》。（資料照；翻攝微博）

日前范瑋琪在社群平台上分享一段錄音室影片，她以自然裝扮現身。並在錄音室即興清唱代表作〈是非題〉，影片曝光後吸引不少粉絲留言支持，也被視為她為新節目暖身的表現。

請繼續往下閱讀...

除了分享歌聲，范瑋琪在《乘風2026》官方釋出的「親友連線」片段中，也打電話給多年好友王力宏。她在節目中形容兩人是「沒有血緣的家人」，相識超過20年，在彼此人生不同階段都曾互相陪伴。電話接通後，她以「兄弟」稱呼對方，語氣相當熟稔。

談到即將參加節目挑戰舞台演出，范瑋琪坦言壓力不小，尤其對舞蹈部分感到擔心，她還半開玩笑地表示，如果到時候表現不好，可能要找王力宏「算帳」，輕鬆互動相當有趣。

事實上，范瑋琪近年在部分舞台演出中的表現曾引發討論。例如她在音樂節目《歌手2025》擔任補位歌手時，因演唱狀態不佳而提早出局，之後與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉時也被部分觀眾指出音準問題。此外，她在另一場演出中挑戰經典歌曲〈最初的夢想〉時，因高音段落較為吃力，一度將麥克風遞向觀眾合唱，也在網路上引起熱議。

隨著《乘風2026》即將播出，外界也好奇范瑋琪能否在節目舞台上展現不同面貌。她近期透過清唱影片與節目互動釋出多項訊號，似乎也為新一輪的舞台挑戰積極做準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法