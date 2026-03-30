「小可愛」金佳垠異地打拚落淚！筠熹心疼曝後台抱抱內幕

樂天女孩開場舞。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿於28日、29日在台北大巨蛋登場，賽前「樂天女孩」以全新開場舞震撼登場。整齊劃一的動作搭配滿滿能量的熱情演出，讓球迷紛紛給出高度評價。

特級副隊長筠熹。（記者傅茗渝攝）

特級副隊長筠熹開心表示：「這一次感覺得出來大家的默契越來越好了，這次舞蹈呈現出來廣受好評，看到真的很開心，努力很值得！」舞蹈總監陸筱晴也感性分享：「網路上對於開場舞的好評，我看了真的超開心也超高興！覺得做到了，很有成就感！」

請繼續往下閱讀...

金佳垠練舞淚崩，筠熹後台擁抱送暖。（樂天桃猿提供）

談到本季加入的兩位韓籍新成員，筠熹給予高度肯定，認為學妹表現超棒，但也一定給了自己很大的壓力。她分享與高佳彬、金佳垠之間的暖心互動，日前與高佳彬一同搭車時，筠熹大唱KPOP 歌曲，原擔心嚇到對方，沒想到身為「大I人」的高佳彬笑說，聽到學姊唱韓文歌在台灣也有熟悉的感覺，真的很需要像學姐這樣子的人。筠熹也透露，雖然應援位置分組讓她與高個的韓籍成員無法站同側，但透過翻譯得知「佳彬很希望可以跟我們一起玩」，讓她相當開心。

韓籍成員左起高佳彬、廉世彬、金佳垠昨辦簽名會。（樂天桃猿提供）

此外，被稱為「小可愛」的金佳垠，近期在練舞時因壓力過大一度落淚。筠熹透露，這兩天主動關心對方狀況，金佳垠立刻給她一個大大的擁抱，讓她瞬間感受到對方承受的壓力，直呼「這個小妹妹壓力一定很大」。這份擁抱也讓筠熹回想起自己曾在異地出道的心情，認為摸摸頭、拍拍肩都是無形的鼓勵。舞蹈總監陸筱晴也表示，期待學員們整個球季的成長，相信她們會越來越好。

左起舞蹈副總監曉帆、舞蹈總監陸筱晴。（樂天桃猿提供）

為了呈現最完美的開場舞效果，陸筱晴透露本次排練相當密集，歷時兩週、每次長達4至5小時，甚至在開幕前一晚仍進行夜間排練，直到深夜12點才結束。她感性表示，最感動的是有女孩壓力大到練到哭，但隔天還是繼續站上場把最好的一面呈現給大家。她坦言本次在整體風格、氣勢與節奏上都做出不少調整，希望帶來更強烈的舞台感染力，如果大家有感受到，就代表這次的努力是有被看見的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法