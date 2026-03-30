自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「小可愛」金佳垠異地打拚落淚！筠熹心疼曝後台抱抱內幕

樂天女孩開場舞。（樂天桃猿提供）樂天女孩開場舞。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿於28日、29日在台北大巨蛋登場，賽前「樂天女孩」以全新開場舞震撼登場。整齊劃一的動作搭配滿滿能量的熱情演出，讓球迷紛紛給出高度評價。

特級副隊長筠熹。（記者傅茗渝攝）特級副隊長筠熹。（記者傅茗渝攝）

特級副隊長筠熹開心表示：「這一次感覺得出來大家的默契越來越好了，這次舞蹈呈現出來廣受好評，看到真的很開心，努力很值得！」舞蹈總監陸筱晴也感性分享：「網路上對於開場舞的好評，我看了真的超開心也超高興！覺得做到了，很有成就感！」

金佳垠練舞淚崩，筠熹後台擁抱送暖。（樂天桃猿提供）金佳垠練舞淚崩，筠熹後台擁抱送暖。（樂天桃猿提供）

談到本季加入的兩位韓籍新成員，筠熹給予高度肯定，認為學妹表現超棒，但也一定給了自己很大的壓力。她分享與高佳彬、金佳垠之間的暖心互動，日前與高佳彬一同搭車時，筠熹大唱KPOP 歌曲，原擔心嚇到對方，沒想到身為「大I人」的高佳彬笑說，聽到學姊唱韓文歌在台灣也有熟悉的感覺，真的很需要像學姐這樣子的人。筠熹也透露，雖然應援位置分組讓她與高個的韓籍成員無法站同側，但透過翻譯得知「佳彬很希望可以跟我們一起玩」，讓她相當開心。

韓籍成員左起高佳彬、廉世彬、金佳垠昨辦簽名會。（樂天桃猿提供）韓籍成員左起高佳彬、廉世彬、金佳垠昨辦簽名會。（樂天桃猿提供）

此外，被稱為「小可愛」的金佳垠，近期在練舞時因壓力過大一度落淚。筠熹透露，這兩天主動關心對方狀況，金佳垠立刻給她一個大大的擁抱，讓她瞬間感受到對方承受的壓力，直呼「這個小妹妹壓力一定很大」。這份擁抱也讓筠熹回想起自己曾在異地出道的心情，認為摸摸頭、拍拍肩都是無形的鼓勵。舞蹈總監陸筱晴也表示，期待學員們整個球季的成長，相信她們會越來越好。

左起舞蹈副總監曉帆、舞蹈總監陸筱晴。（樂天桃猿提供）左起舞蹈副總監曉帆、舞蹈總監陸筱晴。（樂天桃猿提供）

為了呈現最完美的開場舞效果，陸筱晴透露本次排練相當密集，歷時兩週、每次長達4至5小時，甚至在開幕前一晚仍進行夜間排練，直到深夜12點才結束。她感性表示，最感動的是有女孩壓力大到練到哭，但隔天還是繼續站上場把最好的一面呈現給大家。她坦言本次在整體風格、氣勢與節奏上都做出不少調整，希望帶來更強烈的舞台感染力，如果大家有感受到，就代表這次的努力是有被看見的。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中