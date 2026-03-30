親揭不同時期戀愛史！炎亞綸高雄全說了：刻骨銘心

炎亞綸以紅髮造型登場。（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸「Ikigai」巡迴演唱會上週末（3/28）登上高流，粉絲也敲碗台北場。他以紅髮造型登場，象徵高雄熱情如火的城市氛圍，並帶來三套造型、24首歌曲，呈現出道20年的音樂歷程。他感性分享：「我其實很感謝這些年的經歷，讓我真的可以有腳底板踏在地上的感覺，更真實地感受真正的自己，也謝謝你們願意來。」並在《擋不住的太陽》大合唱中，將氣氛推至最高點，震撼收尾。

炎亞綸以紅髮造型登場。（晴空鳥提供）

演唱會開場以《火種之人》揭開序幕，緊接《摩登原始人》與《以下有雷》連續登場，三首動感歌曲一氣呵成，唱畢後他幽默自嘲：「40歲了，現在唱完三首快歌要休息一下」，引發全場大笑。他在台上妙語如珠，主動邀請觀眾合唱，笑說「也可以幫我唱」；更開玩笑表示自己是「伍佰老師吳俊霖的弟弟吳庚霖」，還補上一句「今天是伍佰的弟弟，但我不是二百五」，再度引爆全場笑聲。

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炎亞綸為歌迷重現舞蹈。（晴空鳥提供）

此次「Ikigai」演唱會在製作規格上全面升級，從燈光、視覺到整體編排皆提升。炎亞綸透露，新專輯製作成本已達八位數，相較之下，演唱會成本已不是最在意的重點，「比起預算，新歌與舊歌如何融合才是最重要的核心。」此外，他也為演唱會準備全新舞蹈編排，即使是舊歌也希望透過不同肢體語言重新詮釋，「想用新的舞蹈跟大家溝通，讓大家看得開心。」

炎亞綸開場熱舞三連發。（晴空鳥提供）

炎亞綸翻唱四大經典曲獲好評。（晴空鳥提供）

他特別選唱五月天《春嬌志明》、周興哲《摯友》、林宥嘉《想自由》與王力宏《第一個清晨》等作品，串聯不同時期的情感記憶。他也分享，自己月亮星座在雙魚，對情感一向特別敏感，「對我來說，最有感觸的就是戀愛的經驗。」從小到大接觸最多的就是抒情歌曲，而這些歌曲中的故事，往往都能投射自身的情感與經歷，因此這次翻唱的選曲，都是與自己人生某段記憶有所連結的作品。他坦言，在那些當下的狀態裡，這些歌曲都成為他的「Ikigai」，「因為它們可以讓我回憶起那些曾經刻骨銘心的情感。」

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