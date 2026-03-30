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娛樂 最新消息

單依純認了演唱侵權 向李榮浩致歉並自擔全額賠償

中國歌手李榮浩（左）發文開撕單依純，稱她演唱〈李白〉是侵權行為。（本報合成圖，翻攝自IG）中國歌手李榮浩（左）發文開撕單依純，稱她演唱〈李白〉是侵權行為。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手李榮浩向女歌手單依純發起侵權聲明，指控單依純未經許可也無獲得授權，就在公開場合演唱〈李白〉，侵害李榮浩的著作權益，對此，單依純解釋自己是事後才知道〈李白〉並未完成授權，並向李榮浩道歉，願意承擔所有相關責任及賠償。

單依純起初收到指控，火速發文道歉，低姿態回應：「我理解李老師此刻的心情，我很抱歉。」並表示自己是事後才知道〈李白〉並未完成授權，並向李榮浩道歉，網友們並不買單，進一步挖出，她本人正是該場演唱會總監，怒轟「根本自己不負責卻推給團隊」，質疑道歉誠意。李榮浩也曾氣憤表示，「希望妳不要說妳不知道、都是公司幹的，也不要在演出中落淚、博取同情，畢竟想清楚侵權那一刻的妳是自信的，把妳的自信拿出來。」

後續單依純則親自發文回應，她解釋自己基於信任沒有逐一確認文件內容，直到事後才知道〈李白〉並未完成授權，「作為一名歌手，我始終深知原創作品的珍貴，也一直敬畏版權保護的行業底線，我仍需為自身『未親自核查授權文件』的監督疏忽負責」。

單依純本人發聲向李榮浩致歉，並且願承擔所有責任。（圖翻攝自微博）單依純本人發聲向李榮浩致歉，並且願承擔所有責任。（圖翻攝自微博）

單依純表示團隊已決定停止〈李白〉所有後續演出，同時將宣傳素材下架、關閉涉及〈李白〉的傳播內容，「對於此事給整個行業帶來的不良影響，我本人願意承擔所有相應責任。後續我將尊重李榮浩老師及其版權公司的處理方式，會同各方持續溝通，無論實際責任方是誰，我個人承擔全額版權使用費及相應賠償」。

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