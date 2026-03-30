頂假髮也要去釜山領獎！《化外之醫》編劇張世嫺55歲癌逝 醫宣判剩3個月仍掛心續集

〔記者李紹綾／台北報導〕台劇《化外之醫》去年在金鐘60狂掃15項提名，還讓連炳發、楊一展雙雙鍍金，近日更傳出入圍加拿大洛磯獎的好消息。然而，這部神劇背後最溫柔的推手、編劇張世嫺，卻在昨（29日）驚傳病逝，享年55歲。製作人湯昇榮證實噩耗，並承諾未來的延伸作品，都會把她的名字放在最重要的地方。

《化外之醫》的故事原型，其實源自張世嫺多年前擔任開刀房護理師的真實體驗。她與製作人湯昇榮自2018年開始構思，沒想到劇本寫到一半，她竟發現自己罹患癌症。即便如此，好強的她仍頂著假髮、忍受化療後的虛弱，陪著劇組飛到越南挑選男主角，更在去年親自出席釜山全球OTT獎與金鐘獎。

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張世嫺病逝留《化外之醫》震撼影壇。（翻攝自臉書）

去年金鐘獎，張世嫺雖然身體已極度虛弱，仍堅持到場。湯昇榮回憶，當時她私下叮嚀：「她說如果得獎了，她可能上不了台，請我代為發表感言。」雖然最終編劇獎沒能如願入袋，但看見劇中男主角連炳發與男配角楊一展上台領獎，張世嫺臉上掛著的是「遺憾中的喜悅」。

去年11月，張世嫺被醫生宣判壽命僅剩3個月，但她交代家人不要聲張。農曆年前，湯昇榮去醫院探望，還在病床邊鼓勵她構思續集故事，「發哥（連炳發）還錄了一段影片為她加油，她看得喜滋滋的」。過年期間一度傳出她能坐上輪椅，讓大家燃起一絲希望，可惜弟弟坦言狀況其實並不樂觀。

直到近日，《化外之醫》陸續傳出國際入圍喜訊，湯昇榮相信張世嫺應該有看到貼文，心裡想必很安慰。他在臉書感念這段長達 7 年的合作點滴：「世嫺！謝謝妳，《化外之醫》的一切榮耀都因於妳，我們會繼續幫妳延續下去。妳的名字『張世嫺』『Grace Chàng』，我都會留在未來延伸作品時，最最最重要的位置！」

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