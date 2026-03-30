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娛樂 最新消息

柯文哲吼不屈服賴清德 被嗆有犯法就面對司法

民眾黨29日下午在凱道舉辦集會，聲援涉及收賄、圖利等罪一審被判刑17年的創黨主席柯文哲（右）；柯文哲上台時歇斯底里怒吼；左為現任民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨29日下午在凱道舉辦集會，聲援涉及收賄、圖利等罪一審被判刑17年的創黨主席柯文哲（右）；柯文哲上台時歇斯底里怒吼；左為現任民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案，一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，民眾黨29日動員上凱道集會聲援，活動最後散場時，柯文哲突然怒吼：「賴清德沒有用的，我不會屈服，我不會投降。」

部落客鬍鬚大叔．明哥昨晚在臉書發文引述柯文哲怒喊「賴清德，我不會屈服，我不會投降」這句話，他淡淡說，有犯法就去面對司法，該坐牢就坐牢，這跟屈不屈服、投不投降，到底有什麼關係？講得好像自己在打仗，在對抗極權，實際上不過是在面對法律責任而已。

鬍鬚大叔．明哥表示，自己那麼貪，把政治獻金佔為己有，這又甘賴桑什麼事？說穿了，柯文哲就是總統大位輸給賴清德，心有不甘，恨意難消，才會對威廉恨之入骨，「從政治失敗轉成情緒報復，再把矛頭往外轉，甚至開始靠攏中國共產黨，替自己找舞台、找出口；在台灣搞對立、製造分裂，說白了，就是不服輸又不願負責。」

鬍鬚大叔．明哥臉書全文：

阿北：賴清德，我不會屈服，我不會投降！
但問題是，有犯法就去面對司法，該坐牢就坐牢，這跟屈不屈服、投不投降，到底有什麼關係？
講得好像自己在打仗，在對抗極權，實際上不過是在面對法律責任而已。
自己那麼貪，把政治獻金佔為己有，這又甘賴桑什麼事？
說穿了，柯阿北就是總統大位輸給賴清德，心有不甘，恨意難消，才會對威廉恨之入骨。
從政治失敗轉成情緒報復，再把矛頭往外轉，甚至開始靠攏中國共產黨，替自己找舞台、找出口。在台灣搞對立、製造分裂，說白了，就是不服輸又不願負責。
他以為有中國當靠山，將來就能穩坐台灣省的省長大位嗎？
現實就是先把該面對的法律責任面對好，別把司法問題演成悲情英雄戲碼，最後只會更難看。
就如柯媽說的，阿北將會黃袍加身，聽起來很威風，不過先把土城那件黃囚衣穿好穿滿吧！

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