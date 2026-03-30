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娛樂 最新消息

「粉底液將軍」爆紅！粉絲護航《逐玉》張凌赫 ：帥一點不行？

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張凌赫主演新劇《逐玉》近來話題狂飆，原本靠「俊美武將」造型大圈粉，不料一個「太精緻」的妝感，意外引爆輿論風暴，關鍵字「粉底液將軍」直接從玩笑變成社會議題。

張凌赫在《逐玉》中妝容精緻圈粉無數。（翻攝網路）張凌赫在《逐玉》中妝容精緻圈粉無數。（翻攝網路）

在《逐玉》中，張凌赫以白皙膚質、細緻妝容登場，和傳統沙場將軍形象形成強烈反差。一開始網友開玩笑：「這將軍是不是剛補完妝才上戰場？」沒想到話題越燒越旺，「粉底液將軍」4字衝上熱搜，還變成討論古裝審美的代表案例。

事件真正升級的關鍵，在於官方背景帳號發文點名，直言古裝戰爭題材中「過度精緻化的將軍形象」，偏離歷史認知，也削弱陽剛精神。

張凌赫被戲稱「粉底液將軍」，引發不少討論。（翻攝網路）張凌赫被戲稱「粉底液將軍」，引發不少討論。（翻攝網路）

面對這波「上升到價值層面」的批評，不少劇迷瞬間炸鍋，認為古裝偶像劇本來就帶有浪漫化與視覺美化，「帥一點到底哪裡不行？」更有人直言：「如果連妝容都要被檢討，那還看什麼古偶？」

知名編劇汪海林也加入戰局，直接示警粉絲別太衝，指出當「官方層級開始關注」，事情就不再只是網路討論。他更語帶警告表示，一旦相關方向被放大檢視，未來影視內容的審查與創作尺度，可能都會受到影響。

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