（影音）祈錦鈅曬巨肚 霸喊誰規定單親媽媽要結婚

祈錦鈅今（30）日一早在臉書曬巨肚影音。（翻攝自祈錦鈅臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人祈錦鈅有「國民女友」稱號，歷經婚變後重新出發，今（30）日一早無預警在臉書發文曬出影音霸氣喊話：「誰規定一定要結婚的？為什麼證都要考結婚證不用？為什麼那麼多人離不掉又痛苦的欺騙自己與別人？非得結婚然後搞得全部的人雞飛狗跳。」

祈錦鈅發文表示，養育孩子最大的責任和重點，是自己足夠成熟或穩定能夠給孩子好的環境和身教言教，有耐心有愛能夠在過的不開心也不給孩子臉色看，不把自己的人生悲劇帶給孩子造就他的人生悲劇。」

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她說，沒結婚的，叫單身媽媽，「敬每一位負責任情緒穩定能不延續悲哀的大人，敬所有最強的後盾爸爸媽媽的爸爸媽媽甚至他們的爸爸媽媽，敬所有最強的隊友老公老婆甚至前夫前妻」，祈錦鈅強調，有時候關係不一定愛情長存，敬所有的單身媽媽，「單親媽媽、單親爸爸慎選合作夥伴，還有其他自己都活不明白的就管好自己。」

祈錦鈅臉書全文：

我想等等會有很多玻璃會碎掉

所以不愛看自己避開

當初我想有個女兒的時候

我幫她選了個皮膚白身高高鼻子挺的爸爸

並且聰明善良人品好負責任

這樣的人即使一輩子沒有在一起

他都依然會是很好的爸爸和親人

我不相信愛情，所以即使當下我愛他

但我選了一個有足夠風度和人品可以好好分開的人

未來還很長

會怎麼樣也不一定。

顧慮到

有一天我會離開我的女兒

棺材是裝死人的不是老人的

所以我希望她不管怎樣擁有更多的選擇權

擁有可以去更多地方擁有更多自由的門票

我拼了命的去了加拿大

在登記出生證明的時候

因為要提出爸爸的證件英譯

靠杯超麻煩還要結婚證明什麼的

寄過來要半個月，瘋掉

當天我還在坐月子但要趕期限自己去辦的

我問了一下那不寫有差嗎

他們說了一個我很喜歡的詞

SINGLE MOM.

是的即使沒有爸爸在出生紙上

對他們而言沒關係畢竟我們都沒有加拿大國籍

給予她那樣的出生也只是出自於我的私心和堅持

因為世界很大人生很長

我希望她的未來很遼闊

而我也沒有看錯我們前夫哥

除了他卑鄙無恥自私想保護的某些他親近的人

傷透了我的心

他在婚姻裡對我是好的現在也是好的

他確實是個很好的爸爸我沒有看錯人

回歸正題

對於單親媽媽和未婚懷孕這些說詞

我最近一直覺得呵呵 不要笑死我

誰規定一定要結婚的？

為什麼證都要考結婚證不用？

為什麼那麼多人離不掉又痛苦的欺騙自己與別人？

非得結婚然後搞得全部的人雞飛狗跳

再難看的離婚展現人性的醜陋雙方的貪婪和自私

沒有辦法好聚好散，甚至要小孩雙面為難才好嗎？

還是讓孩子生養在一個兩個每天都在吵架的家庭環境

一輩子都覺得自己是多餘的、重度童年陰影？

拜託

養育孩子最大的責任和重點

是自己足夠成熟或穩定能夠給孩子好的環境和身教言教

有耐心有愛能夠在過的不開心也不給孩子臉色看

不把自己的人生悲劇帶給孩子造就他的人生悲劇

生比起養育，相較之下容易太多了！

沒結婚的

叫單身媽媽

有能力有擔當

自己沒本事還要上網取暖

對啦你家沒有愛，你父母每天吵架

她甚至做什麼決定都可以不用討論

不管好自己還去管別人

人家大家族做了他們一定是最體面最好的決定

某些討論的人連下一餐下個月房租在哪裡都不知道

就幫人家喊燙

真的是不必

敬每一位負責任情緒穩定能不延續悲哀的大人

敬所有最強的後盾爸爸媽媽的爸爸媽媽甚至他們的爸爸媽媽

敬所有最強的隊友老公老婆甚至前夫前妻

有時候關係不一定愛情長存

敬所有的單身媽媽；單親媽媽、單親爸爸

慎選合作夥伴，還有其他自己都活不明白的就管好自己。

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