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娛樂 最新消息

多了一聲「姐」！《陽光女子》中國上映改劇情 同志變「姐妹」

曾愷玹在《陽光女子合唱團》中與女友收養「陳意涵女兒」，但在中國上映的版本，與女友關係變為「姊妹」。（壹壹喜喜提供）曾愷玹在《陽光女子合唱團》中與女友收養「陳意涵女兒」，但在中國上映的版本，與女友關係變為「姊妹」。（壹壹喜喜提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣電影《陽光女子合唱團》近期宣布進軍中國市場，預計於4月4日在當地上映。不過在上映前夕，電影在兩岸都掀起討論，不僅宣傳用語引發爭議，就連部分劇情設定在中國版本中出現調整，也成為影迷熱議焦點。

有中國影迷在觀影後發現，電影在當地上映的版本與台灣版本存在差異。原本在台版中，由曾愷玹飾演的養母角色與張允曦之間，被不少觀眾解讀為同性伴侶關係，兩人在劇中雖未直接明說，但透過生活互動與情感描寫，呈現出親密關係。然而在中國上映版本中，片方疑似透過重新配音與補錄台詞的方式，將兩人的關係改為「姊妹」，其中張允曦角色多出一句稱呼對方為「姊」的對白，使角色關係被重新界定，更被網友笑說「一眼就看出女同，那聲姊出來，給我整笑了」、「我看到桌上有幾個彩虹杯墊，一下就曉得了」

此改動在中國社群平台上引發不少討論。有觀眾表示，從劇情細節與角色互動中仍能感受到原本的設定，因此對於新增的稱呼感到突兀；也有人認為，這樣的調整可能是為了符合當地審查規範，使電影能順利上映。

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