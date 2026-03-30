吳向飛「不向誰低頭」 深夜再嗆李榮浩：我律師隨時等候

中國填詞人吳向飛（左）反控李榮浩侵權。雙方都請出律師隨時等候。（翻攝自微博、IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國歌手李榮浩向女歌手單依純發起侵權宣言，才開戰下一秒卻被填詞人吳向飛反控侵權，氣得李榮浩怒嗆：證據拿出來，「我和律師在等你」，雙方一來一往引發關注。直至深夜，吳向飛再度於社群發聲表示「一句話，願意好好聊，我們隨時敞開大門」。

李榮浩怒火全開，先是發文指控單依純未經授權翻唱《李白》有侵權之嫌，隨後竟遭吳向飛點名指控「你是不是也該跟我道個歉？」吳向飛指控李榮浩曾演唱他創作的《路一直都在》，卻一直未取得授權、也從未支付費用，一番話瞬間讓全網炸鍋，李榮浩方則正面迎擊要求對方說清楚「如果責任在我，我一定公開賠償道歉，後果全數承擔！」要求吳向飛拿出演出時間、場合，以及是否有授權紀錄。並直接嗆聲「我和律師都在等您」。

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直至深夜，吳向飛則在微博表示「以下是他最後一次針對此事公開回覆」吳向飛強調，關心音樂本身、捍衛詞曲作者的權益以及尊重版權，是所有音樂人的共同願景。他認為，「在創作者之間，並不需要誰向誰低頭，但維持互相尊重，都是好事。」他向李榮浩喊話，「一句話，願意好好聊，我們隨時敞開大門」，但也特別嗆明「如果內心極其渴望打官司，我的律師隨時等候。」

吳向飛也細數自2021年起，他參與了十多次訴訟，與律師團隊對「侵權」二字的定義始終秉持著「嚴謹再嚴謹」的態度，讓他這些年來所參與的訴訟案件，無論侵權還是名譽權案最終都獲得勝訴的結果。他對占用大眾時間表達歉意，宣布自己將不再回覆此事。

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