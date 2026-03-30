披著白袍唯我獨尊大騙子！黃越綏不忍了怒斥柯文哲

柯文哲26日因涉京華城案遭北院重判17年徒刑，民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動，黨主席黃國昌發動「全國總動員」，號召支持者走上凱道抗議。（記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨29日號召上凱道聲援民眾黨創黨主席柯文哲，今（30）日上午，兩性專家黃越綏在臉書發文嗆聲柯文哲：「你就是披著白袍而唯我獨尊的大騙子。」

黃越綏表示，民衆黨利用329在凱道集結為柯文哲蒙受不白之冤而壯膽，口號是為司法公義而戰，但嘲諷的是站台的藍白政客們，卻無一敢拍胸脯保證柯文哲他是清白的，「遺憾的是台北市議員鍾小平一再呼籲，要明辨是非不要擁抱貪汙，卻被主張藍白合且親中的國民黨主席鄭麗文，及政客同志們給徹底打臉，難怪不少的國民黨支持者，也搖頭喟嘆一代不如一代。」

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發文中，黃越綏怒嗆其實柯文哲就是披著白袍而唯我獨尊的大騙子，只可惜還有那麼多年輕的小草們無法覺醒，她表示：「亂世出妖孽乃國之不幸，但同時也可讓選民的眼睛更雪亮，更希望由於堅持民主自由的價值，才讓我們有更多更好的選擇，天佑台灣。」

黃越綏臉書全文

柯文哲因在職期間貪污、背信、及圖利廠商等弊案，一開始是由前市長郝龍斌踢曝，後經鍾小平及游淑慧市議員的公開揭弊與舉報，終於在證據確鑿之下，一審被重判十七年。

事後民衆黨利用329在凱道集結為柯文哲蒙受不白之冤而壯膽，口號是為司法公義而戰，但嘲諷的是站台的藍白政客們，卻無一敢拍胸脯保證柯文哲他是清白的！

遺憾的是鍾小平一再呼籲，要明辨是非不要擁抱貪汙，卻被主張藍白合且親中的鄭麗文，及政客同志們給徹底打臉，難怪不少的國民黨支持者，也搖頭喟嘆一代不如一代。

其實柯文哲就是披著白袍而唯我獨尊的大騙子，只可惜還有那麼多年輕的小草們無法覺醒。

依據我國公職人員任用條例，雙重國籍是不合法的。

因此2008年被發現具有美國籍身分的國民黨立委李慶安，當時是馬英九執政，馬上被解職立委的資格，而加拿大著名學者林哲夫被民進黨徵召當海外不分區的立委時，就先放棄其加拿大國籍及所有的福利。

最近民眾黨不分區立委李貞秀的資格事件，鬧得沸沸揚揚，對方是在柯的親點下被徵召的，不但利用國人普遍不懂「放棄戶籍不等於放棄國籍」，來混淆視聽並製造打壓陸配的歧視言論，以達到挑撥離間兩岸人民的關係。

連國安情治單位都查出，李貞秀就是被覊押的匪諜徐春鶯的接班人，可是民眾黨上下卻一再的掩耳盜鈴。

記得當年高虹安，一審被判有罪時，被迫要求自動退出民眾黨，反觀柯文哲曾經是市長又是民衆黨主席，在一審重判後，不但欠台北市民因他蒙羞的一個正式的道歉，甚至一小撮人還連夜修改黨章，只為保住其一人政黨的寶座，寡廉鮮恥已到極致。

亂世出妖孽乃國之不幸，但同時也可讓選民的眼睛更雪亮，更希望由於堅持民主自由的價值，才讓我們有更多更好的選擇，天佑台灣





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