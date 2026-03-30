486先生打拚四十年 4字人生體悟牢牢記

486先生社會打拚至今，轉眼已過了40個年頭。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶出社會打拚至今，轉眼已過40個年頭，今（30）日一早天還沒亮，他在臉書發文感嘆一路走來，這些年看過無數起伏，越到人生後半段，越深刻體悟到拉開人與人之間差距，往往不是帳面上的數字，而是2個最重要事情。

486先生說，第1個最重要事情是「信用」，是人生最珍貴資產，「信用這東西很奇特，它無形無相，在平時風平浪靜的日子裡，你或許感覺不到它的存在，甚至覺得它微不足道。當你真正面臨困境、需要推力或轉機時，你會驚覺信用才是最強大的槓桿，它不僅決定了別人是否願意與你並肩作戰，更決定了你人生下半場的道路是如履平地，還是寸步難行。」

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信用破產的人，486先生認為即便有再大的才華，也難逃孤立無援的坎坷。

至於第2個最重要事情，486先生點出就是「助人」，認為很多人以為助人是犧牲，但他以40年來觀察，這其實是一種最高級的投資，「樂於給予，不僅能讓當下的工作氣氛更和諧、心境更開朗，更重要的是，它會在生命中形成一種正向的迴聲。」

486先生堅信：「當你的人生遭遇重大考驗、陷入低谷時，就會知道之前給別人的能量會反饋給你。」

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